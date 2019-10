Un grupo de deportistas del Centro de Educación Física N°3 de Concepción del Uruguay, lograron registrar dos videos de lo que ellos, calificaron de OVNI. Las grabaciones fueron enviadas ay señalaron que se trataba del "avistamiento de un OVNI (Objeto Volador No Identificado)".Los jóvenes destacaron: "lo vimos todos, y la verdad que un avión no era, sin la cámara se notaba más, era un objeto cilíndrico y plateado", describieron los testigos.Este no sería el primer avistamiento que se registra en la ciudad de Concepción del Uruguay, ya que en 2018, ya se había avistado otro OVNI.