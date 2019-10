El Ventilador: realidades y desafíos de ser madres hoy

Ser madres o padres y tener en cuenta "algunos números"

La deconstrucción de viejos conceptos e ideas es una de las características más notables en estas primeras décadas del siglo XXI. Y allí, las mujeres tienen hoy un rol fundamental.La inclusión en masa de todas ellas al mercado laboral desde la Revolución Industrial, cambió en gran medida la estructura social. Y, en consecuencia, la redefinición de conceptos como familia, matrimonio y amor.Pero...Las formas de alcanzar la maternidad ya no responden a un solo formato ni a ningún patrón.Madres adoptivas, solteras, madres tutoras o de hijos ajenos, de vientre subrogado, y muchas formas más.Pero no sólo la manera de llegar a convertirse en madre ha cambiado. La edad es otra de las grandes transformaciones.Los movimientos feministas de la actualidad, entre las valorables luchas contra el machismo y la violencia de género, también proponen desandar algunas creencias históricas sobre el género femenino.Si la mujer nace o no con un sentido materno, es uno de ellos. Son miles quienes hoy afirman que la mujer no nació para ser madre ni se completa con eso. Otros, en cambio, sostienen lo contrario.Lo cierto es que, con cambios de paradigmas de por medio y todo, la maternidad sigue siendo a través de los tiempos una cuestión fundacional que las tiene a ellas como protagonistas y sobre la cual se debate siempre.En un mundo con lo económico como materia reinante, para muchos resulta casi imposible pensar en la idea de ser padres o madres, sin tener en cuenta algunos números antes.Por otro lado,Pero... ¿qué cosas mueve hoy a una madre querer serlo y qué aspectos puede frenar esas ganas?Es decir: conocer de antemano las condiciones reales de techo, comida, educación y salud que voy a poder brindar a un hijo hasta su adultez.Si tener en cuenta o no la economía a la hora de pensar en la maternidad, es una de las grandes discusiones en los tiempos que corren.Aun así...