Sigue la búsqueda de Abril: Revelan por qué no quería vivir con la madre

Sociedad Buscan a una niña que fue a la playa a buscar su muñeca y desapareció

El sistema "Alerta Sofía" se activó hoy por primera vez para la búsqueda de Abril Caballé, de 10 años, que está desaparecida desde el pasado miércoles en la localidad bonaerense de Punta Indio.Según confirmaron fuentes oficiales, el sistema se activó a través de la red social Facebook en Punta Indio y en un radio de 170 kilómetros que abarca la zona de La Plata.El sistema los difunde a través de dispositivos móviles, medios de comunicación masiva como la televisión, el correo electrónico y las redes sociales como Facebook.El nombre del programa surgió a partir del caso de Sofía Herrera, la niña de 3 años que fue vista por última vez en un camping de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, el 28 de septiembre de 2008.Este plan es seguido de cerca por un Comité conformado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).En medio de la incertidumbre, se supo que los vecinos habían realizado en julio una denuncia por abandono porque la madre no la cuidaba. Abril había vuelto a vivir con su mamá, Magdalena, hace 10 días. No quería vivir con ella, sino con su abuela, según consta en el expediente judicial de su tenencia. En ese sentido, Victoria, una vecina de la nena que se encuentra desaparecida, sostuvo que la nena tenía terror de volver a su casa.Las irregularidades, manifestó la mujer que denunció a la madre de Abril el 18 de julio pasado, no eran pocas. Desde negarse a darle medicación cuando estaba enferma hasta lavarle la ropa con agua de lluvia, motivo por el cual la chica era víctima de bullying cuando iba a la escuela."Abril decía que su mamá la aterrorizaba", dijo a TN Victoria. Incluso, antes de que ella presentara la denuncia por abandono, la nena se ausentó 48 horas de su casa y a la madre "no le importó". "Decía que su hija era rebelde y victimaria", afirmó incrédula.De acuerdo al testimonio de la mujer, Abril no quería volver a su casa. "Ella fue abusada sexualmente por el padrastro", sostuvo después en diálogo con Crónica, y añadió: "Su hermana menor también". Victoria pidió la guarda provisoria, pero se la negaron. "Ella estaba decidida a irse", aseguró.La nena está desaparecida desde el miércoles, cuando fue sola hasta el balneario El Pericón a buscar una muñeca que se había olvidado y ya no volvieron a verla. La playa está a solo 30 metros de distancia de la casa que compartía con su madre.