Buscan a una niña que fue a la playa a buscar su muñeca y desapareció

Una niña de 10 años era intensamente buscada este viernes por la policía desde la tarde del jueves, luego de que desapareciera en una zona de playa de la localidad bonaerense de Punta Indio. Identificada como Abril Caballé, su madre denunció que la chiquita no regresó a su casa luego de salir a buscar una muñeca que había olvidado en el balneario El Pericón.



De tez blanca, 1,30 metros de estatura, contextura delgada y cabello castaño largo, de acuerdo a lo informado por la denunciante, al momento de desaparecer vestía buzo de lanilla verde con rayas negras con capucha y calza negra.



Abril y su mamá, Magdalena Caballé, pasaron un rato en la playa El Pericón y regresaron a la casa al atardecer del jueves, momento en que la niña notó que había dejado su muñeca en la playa, hacia donde se dirigió para buscarla.



Pasado un tiempo y al ver que no volvía, la mujer se dirigió a la playa y al no encontrarla se desesperó decidió dar aviso a la policía. De inmediato se puso en marcha el protocolo de búsqueda por el río y la zona aledaña.



La playa está a solo 30 metros de distancia del domicilio que Abril compartía con su mamá. Según informó la propia madre, la niña se encontraba viviendo con ella desde hace 10 días por disposición Judicial, ya que previamente vivía con sus abuelos maternos en City Bell.

Fuente: Clarín