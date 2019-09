Video: Mamás del Hospital de Niños redujeron a ladrón tras violento arrebato

Auxilio

Un singular episodio de inseguridad con un desenlace llamativo tuvo lugar este jueves por la tarde en la puerta de la Casa de las Madres del Hospital de Niños "Orlando Alassia" de la ciudad de Santa Fe, cuando un sujeto atacó a una de las mujeres pero fue reducido por otras mamás que salieron en su ayuda.El hecho ocurrió alrededor de las 17,15, y la víctima fue una mamá que tiene a su pequeño hijo internado en la Sala Cuidados Especiales del nosocomio. El caso fue relatado en LT10 por la secretaria de la Casa de las Madres, Mariana Lascurain."Se acercó un señor solicitando ayuda y mercadería porque comentaba que no tenía para darle de comer a sus hijos. Mi compañera lo escuchó y le pidió que se quede tranquilo mientras le preparaba una bolsita con mercadería. Salió una mamá que tiene su chiquito internado y quiso cruzar la calle. Ese señor se le tiró encima para sacarle el celular y forcejearon. Salió golpeada la mama porque el hombre la agarró del cuello", relató Lascurain.La mujer contó que, al advertir lo que estaba sucediendo, "las otras mamás salieron a defenderla a la vereda para agarrar al hombre". Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la institución, imágenes a las que tuvo acceso LT10 y Litus."Les dio mucha bronca porque estaban asustadas y el momento fue horrible, todas defendiendo a esta mamá. Por suerte este señor no estaba armado, el personal policial actuó rápidamente, entre todas lo detuvieron hasta que llegó la policía", manifestó.Además comentó que "la mamá estaba muy asustada" por lo sucedido. "No es la primera vez, es una mamá que está alojada en el hospital hace muchos meses; quedó con marcas en el cuello, asustada pero dentro de todo está bien", completó. Fuente: (LT10).-