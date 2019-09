El incendio en Vaca Muerta podría ser controlado en varias semanas

YPF anticipó este lunes que controlar la fuga de gas en un pozo del yacimiento Loma La Lata en la provincia del Neuquén podría demandarle "algunas semanas" al tiempo que informó que el fuego "está circunscripto" solamente al mencionado pozo y que "no abarca otras instalaciones".Asimismo, desde la empresa indicaron en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que el incidente "no genera riesgos para la población, dado que es en una zona que carece de poblaciones y actividades industriales cercanas que puedan verse afectadas".Vale recordar que un pozo en cercanías a Loma la Lata Oeste (pozo LLLO X-2), en la Concesión de Explotación Loma La Lata - Sierra Barrosa en la provincia patagónica comenzó a registrar fuego luego de una fuga de gas originada el sábado. En virtud del plan de contingencia desplegado, no se han registrado heridos y la zona se encuentra delimitada mediante un perímetro de protección.

En ese sentido, como parte de las tareas, y siguiendo los protocolos respectivos, YPF trabaja junto a especialistas internacionales, quienes "ya están en la locación con un plan para mitigar la situación y contener la fuga, aunque se estima que la solución definitiva podría tomar algunas semanas".La compañía afirmó que se encuentra en "contacto permanente" con las autoridades provinciales sobre la situación y las medidas que se están llevando a cabo, en muchas de las cuales se trabaja de manera conjunta. Por último, la petrolera puso a disposición todos los recursos para normalizar la situación a la mayor brevedad posible.El problema comenzó durante la madrugada del sábado, cuando los empleados de la petrolera detectaron la pérdida de gas en el pozo. En ese momento comenzaron los trabajos para solucionarlo y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén.El antecedente inmediato en esta provincia sobre una situación similar ocurrió en Plottier el 30 de julio de 2013, cuando un pozo en producción tuvo una fuga y se incendió.En aquella oportunidad debieron participar especialistas norteamericanos para poder derivar las llamas y luego sofocarlo. Los trabajos registraron mayor complejidad porque el hecho ocurrió a metros de un plan de viviendas.En este caso se trata de una zona sin población, denominada Loma La Lata Oeste, donde el pozo estaba terminado y conectaba con la formación Vaca Muerta.