Un rottweiler atacó y mató a su dueña de 91 años

Qué pasará con el perro

Un perro, cruza con rottweiler, hirió de gravedad a su dueña de 91 años. El hijo de la víctima la encontró y trasladó a un centro asistencial de la zona, donde poco después falleció. El hecho ocurrió este sábado en una vivienda ubicada en el departamento mendocino de Maipú.La víctima, identificada como Clara Sosa, de 91 años, estaba sola en su vivienda, ubicada en la calle Batalla de Maipú de General Gutiérrez. Su hijo salió y quedó la puerta abierta, motivo por el que se estima que el animal ingresó al interior del domicilio.El perro, perteneciente a la familia, hirió de gravedad a su propietaria al atacarla en una de sus extremidades. Al parecer, comenzó mordiéndole la mano, para luego arrancarle parte del brazo.Poco después, llegó el hijo de la víctima y la encontró en la cama, desangrada. La mujer tenía un traumatismo severo en el brazo derecho, amputado a la altura del codo.De inmediato, la trasladaron al Hospital Diego Paroissien, donde los médicos constataron las heridas y le realizaron maniobras de resucitación. Sin embargo, poco después falleció en urgencias, producto de las heridas causadas por el perro.El perro mestizo, cruza con rottweiler, que atacó y mató a su dueña este sábado al mediodía, quedó bajo la custodia y el seguimiento del departamento municipal de Zoonosis, según lo confirmó el veterinario, Lucas Sbriglio.A partir de ahora y por 10 días, el área municipal realizará una observación antirrábica, conforme a lo establecido por la Ley 3.588 de "Régimen jurídico para la tenencia de animales peligrosos".Luego de la tragedia que tuvo lugar cerca de las 13.30 en un domicilio de Gutiérrez, personal de la Comisaría 29 se puso en contacto con la Municipalidad para que monitoreara al animal, que luego será entregado a su propietario.El profesional destacó que el can no es de una raza pura y que cuando lo recogió del domicilio, "no demostró una conducta agresiva, aunque el destino final del perro quedará por cuenta de sus dueños".La causa está en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios, a cargo de Carlos Torres.