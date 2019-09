Agua turbia en Santa Elena: aseguran que es "un problema circunstancial"

Foto: Ilustrativa

El viceintendente de Santa Elena, Amilcar Genre Bert, explicó por qué el agua sale turbia y con lombrices en el barrio Cristo Redentor, que se encuentra en la entrada de la ciudad.



Precisó que el servicio de red no llega hasta esa zona porque está alejada del centro, donde se encuentra la planta potabilizadora de agua. Por eso el líquido se extrae de pozos.



Genre Bert informó que al inicio de la actual gestión encabezada por el intendente Silvio Moreyra, efectuaron "por recomendación de una asesoría de ingenieros, una perforación más profunda" del pozo, porque "el agua era muy salobre".



"Se hizo una perforación de 120 metros", señaló. Pero expresó que esa decisión "finalmente no tuvo el resultado que queríamos". Es que al estar el pozo "tan profundo y en un lugar donde tenemos una relativa movilidad de napas, en su interior suelen producirse algunos derrumbes, y eso provoca que en determinados momentos el agua salga con sedimento de barro tipo arcilloso, medio anaranjado", detalló el funcionario municipal.



"Nosotros vimos las imágenes", dijo Genre Bert en referencia a las fotos compartidas por vecinos en las redes sociales, que mostraban el agua turbia y la aparición de peces y lombrices. "Atento a eso, el equipo de la planta de agua fue a revisar el funcionamiento del pozo y constató que se trataba de derrumbes al interior del pozo", explicó y aseguró que se trata "algo circunstancial".



En tanto, recomendó a los vecinos "abrir las canillas y dejar que el agua corra", para que de ese modo "se terminen de purgar las cañerías y los tanques".



Señaló a APF que la demora en limpiarse se relaciona con el consumo de agua. Y comentó que la Municipalidad también realiza una purga "del agua que todavía no ha llegado a las viviendas, para que no llegue con sedimentación". Trabajos Por otro lado, el Viceintendente comentó: "Desde que asumimos en la gestión hemos hecho mucha inversión en el servicio de agua potable y lo hemos mejorado notablemente respecto a lo que estaba cuando asumimos". Mencionó "la puesta en valor de todas las etapas de nuestra planta potabilizadora, tanto la toma como la potabilización propiamente dicha, donde tenemos los filtros y piletones, toda una estructura que estaba deteriorada y con falta de mantenimiento".



En el mismo sentido indicó que se trabaja en llevar cañerías hasta el barrio Cristo Redentor "para que abastecerlo de agua potable como al resto de la ciudad". Resaltó que se colocaron "tanques cisterna a mitad del tramo, para que desde allí se acopie y bombee hacia el barrio".



Pero informó que la extensión de las cañerías "no se ha concluido, ya que si bien se montó gran parte de la estructura, hay unos tramos de cañería que falta completar para abastecer eficientemente a ese barrio".



Genre Bert subrayó: "Nosotros empezamos con el trabajo, pero demanda tiempo y necesita una planificación. Esperemos, por el bien de la comunidad, que la próxima gestión lo termine y en ese barrio en un futuro no tenga estos inconvenientes". (APF)