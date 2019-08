Vecinos de Viale se mostraron en contra del traslado de los Siboldi

Los vecinos

La palabra del intendente

La Defensa ofreció un nuevo domicilio para que los hermanos Alexis Maximiliano y Brian Exequiel Siboldi, sindicados de ser los autores del triple crimen de Bajada Grande, cumplan prisión preventiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario con tobillera. Es en Viale.En ese sentido, vecinos de esa localidad rechazan esta medida y decidieron manifestarse frente a la comisaría, tal y como lo hicieron oportunamente los habitantes de María Grande.El comisario Walter Sigler, expresó aque "una ciudadana habría tenido contacto con familiares de estas personas y les iba a alquilar. Lo que sabemos es que a esta señora, de alrededor de 70 años, mediante engaños le hicieron creer que le iban a alquilar pero no para los Siboldi, sino para dos mujeres. Cuando la mujer toma conocimiento de la verdadera situación optó por rescindir el contrato".Sobre la manifestación de los vecinos, dijo que "como en todas las otras localidades expresan la desaprobación de esta gente. Están preocupados por la gente ajena que ellos pueden traer a la localidad".Por su parte, Susana, una vecina, opinó que "me trajo a la marcha la droga, porque estuve a punto de perder un hijo y nadie hace nada, ni a los que venden, ni a los soldados, ni a nadie. No queremos más delincuentes acá. Me enteré de todo por los medios. El Policía dijo que todo depende de la justicia".Un hombre, en tanto, indicó que "queremos justicia, hay muchos casos de robos y abusos a menores y ahora nos enteramos que hay muchos presos con tobilleras acá. No queremos personas imputadas acá. No son de Viale, no entendemos para qué vienen a vivir acá"."Un concejal nos dijo que ellos se están ocupando del tema y nosotros confiamos en que sea así, estamos todos preocupados, no es algo político ni nada en contra de la Policía. Queremos seguridad, queremos vivir tranquilos, no queremos más delincuentes acá", agregó una mujer y expresó que "está bien que el pueblo tenga derecho a dar su opinión sobre estas cosas".Otra mujer, resaltó que "el tema de los Siboldi nos preocupa como habitantes de la ciudad porque queremos que Viale sea tranquila. Traen gente a la ciudad y no son de acá, no queremos que estén acá. Estamos molestos por estas decisiones judiciales".Un hombre señaló que "tenemos robos como en cualquier lado, pero eso del traslado no corresponde".Asimismo, el intendente de Viale, Uriel Brupbacher, informó que "tomamos conocimiento de esta medida judicial, en la que se iba a trasladar a dos imputados a la ciudad de Viale. Como autoridades del pueblo decidimos estar presentes en la manifestación para llevar todo tipo de petitorio hacia las autoridades pertinentes"."No tuvimos ninguna notificación oficial de esto de Tribunales, nos enteramos a través de los medios. No obstante nos pareció importante estar presentes para tomar el mensaje de la gente y llevarlo a las autoridades", agregó.También señaló que "soy respetuoso de las medidas judiciales y esos chicos están imputados, no condenados. La preocupación era por el movimiento que generarían estos imputados en la localidad, pero no somos ni jueces ni parte de la demanda. Queríamos hacer llegar lo que el pueblo está manifestando respecto a la medida judicial".