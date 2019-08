Estudian pagar un bono a jubilados y adelantar la suba de haberes de diciembre

El aumento

El Gobierno estudia incluir a los jubilados en el paquete de medidas que anunció la semana pasada con el objetivo de mitigar el efecto de la devaluación y un rebrote inflacionario en los ingresos. En ese sentido,La batería de anuncios que hizo el Poder Ejecutivo días después de la derrota en las PASO y tras la escalada del dólar no contempló medidas puntuales para beneficiarios de jubilaciones y pensiones. Pero en, según aseguraron fuentes oficiales a. Según la ley de movilidad jubilatoria, el cuarto aumento del año tendría lugar en diciembre., cuyos aumentos trimestrales adelantó en su totalidad para marzo.Esa suma podría, entonces, cobrarse por anticipado.Los aumentos trimestrales de movilidad jubilatoria se determinan de acuerdo a una fórmula que combina la evolución de los precios y de los salarios con un rezago de seis meses.. En el caso de que se adelante la suba de diciembre, el Gobierno deberá determinar qué meses de referencia podría utilizar.. La medida impactará también a los beneficiarios de la Pensión Única para Adultos Mayores (PUAM), pero no en la AUH.. La PUAM, que es el haber que reciben aquellos adultos mayores a 65 años que no reciben prestaciones jubilatorias ni pensiones y representa el 80% del piso jubilatorio, pasará a ser de $10.349,78.