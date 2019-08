"Estamos complicados", afirman desde el Colegio de Farmacéuticos

La disparada del dólar tras las PASO del domingo generó incertidumbre y aumento de precios en algunos sectores.En lo que respecta a los remedios, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, Emilio Irigoiti, afirmó que "estamos complicados. Por ahí es muy temprano para evaluar las cosas porque esto recién empieza, pero desde una droguería local nos dijeron que tienen un abastecimiento moderado, ya que los laboratorios no les permiten especular, es decir, comprar más de lo que normalmente compran y eso es lo que intentan hacer con las farmacias que compren lo que venden y no traten de especular".Consultado sobre si están llegando las listas de precios con aumentos, Irigoiti indicó que "no han llegado listas nuevas, por lo menos hasta este martes. Se están bajando listas nuevas que deben ser anteriores a esto, a ciencia cierta no sabemos cómo va a evolucionar".Por otra parte, el titular del Colegio de Farmacéuticos recordó que en lo que va del año, los precios de los medicamentos han aumento un 40 por ciento. "Quedará lo que suba ahora, que evidentemente por las condiciones que se están dando será un saltito un poco alto, esperemos que no sea tanto. Hasta que el dólar no se acomode nadie se anima a tomar posiciones".Respecto a la demanda, dio cuenta que "bajó el número de unidades vendidas, no en montos porque como hay inflación el monto ha ido subiendo".