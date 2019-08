El Ventilador: mamás y bebés al aula, "presentes con aviso"

El mundo laboral actual requiere de muchas y competitivas herramientas y son cada vez más las madres que estudian y eligen no resignar esa posibilidad.



Pero... ¿cuál es hoy la realidad de las mujeres que deben estudiar con bebés o hijos pequeños?



Si bien hay madres que pueden dejar a sus hijos con niñeras, en guarderías o incluso con familiares, lo cierto es que muchas otras tienen que llevar a sus hijos al aula.



Desde hace un tiempo, cada tanto se viraliza en redes la imagen de alguna mamá estudiando en compañía de su bebé. Incluso, de profesores atendiendo a los pequeños mientras ellas realizan exámenes. Son muchos los casos y casi siempre causan ternura.

Sin embargo, la realidad no es tan conmovedora.



Las instituciones educativas aseguran que el aula no es un ámbito ideal para los menores y que, además, no están cubiertos por un seguro en caso de accidente.



Pero aunque no está permitido, tampoco se prohíbe, y es ahí donde queda a consideración de los profesores la permanencia o no del niño entre los pupitres.



Si bien no hay un estadística nacional, en la Universidad Nacional de Cuyo, por ejemplo, una investigación reveló que en esa casa de estudios en 2016 eran más de 400 los estudiantes con hijos. Es decir, una cuarta parte del total del alumnado. Y que de esos, el 36% no contaban con una red de contención para dejar a los pequeños mientras estudiaban.



Una solución, para algunas escuelas y casas de estudios, fue incorporar guarderías dentro de la institución. Así es el caso de algunas Facultades de Rosario, Mar del Plata o Buenos Aires.



En nuestra provincia, por ejemplo, lo mismo han puesto en práctica instituciones como la UADER o la escuela Gerchunoff.



Ahora bien... ¿qué sucede con el resto de las escuelas y universidades?



La Ley provincial de Educación establece en su artículo 43, que "el Consejo General de Educación deberá garantizar en escuelas secundarias de adultos, el funcionamiento de jardines maternales con el propósito de asegurar la permanencia y egreso de los alumnos y alumnas".



Pero... ¿qué nivel de implementación tiene la norma actualmente?



Desde hace unos años, son muchas las madres estudiantes e incluso docentes mismas, que se movilizan en reclamo de estas guarderías sobre todo en las escuelas nocturnas.



¿Qué hace falta para incorporar este servicio a las escuelas y cómo funciona en los lugares donde existe actualmente? Estudiar en casa A la hora de encarar un estudio, para las madres no es lo mismo el esfuerzo y la dedicación cuando tienen a su cargo bebés o hijos pequeños.



En el mundo moderno, las mujeres supieron ganarse un lugar destacado en áreas que antes se consideraban exclusivas de los hombres.

Pero esto también trajo consigo otros desafíos, bien conocidos hoy en día por las mujeres.



Las competencias en los ámbitos laborales hoy son más. Y las especializaciones y estudios que se deben realizar, también.



Sin embargo, resignar el estudio ya no es una opción para muchas jóvenes que se convierten en madres cursando la escuela formal, la universidad, o que debieron abandonar en su momento y hoy desean retomar.



Los registros indican que los estudiantes con hijos pequeños a cargo son cada vez más. Las razones seguramente obedecen a varios factores.

Pero, ante esta realidad, ¿se amoldó lo suficiente el sistema de educación para no expulsar a estas personas?



Hoy son varias las opciones de estudios online. Ya no sólo de oficios o afines, sino también de profesiones tradicionales.



Pero ¿qué cantidad de tiempo insumen? ¿Son elegidas por las madres y padres jóvenes? ¿O estudiar en casa con hijos chicos es más complejo aún?



Desde la aparición de internet, fue cada vez más rápida la evolución de opciones de carreras con titulación que se ofrecen realizar a través del ciberespacio.



Pero... ¿tienen el mismo nivel de salida laboral y consideración de prestigio que el cursado tradicional?



¿Qué estudios eligen realizar aquellos que optan por la opción online y cuáles son las ofertas de las Universidades entrerrianas?