El Ventilador: Algunas opiniones sobre la maternidad, paternidad y el estudio

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

El mundo laboral actual requiere de muchas y competitivas herramientas y son cada vez más las madres que estudian y eligen no resignar esa posibilidad.-"Mi hijo termina este año el secundario en la Gerchunoff. Felicito a toda la gente, mucha, que aporta todos los valores humanos".-"No me parece bien, se entiende que se va a estudiar. También hay que tener respeto por el otro, habría que buscar otra forma".-"La Uader tiene un espacio educativo recreativo para los hijos de los estudiantes universitarios de sus distintas facultades. Se llama CREA y funciona en las instalaciones del jardín de la Escuela Normal, de 13.30 a 22 horas".-"Las escuelas y guarderías ¿tienen comedores?".-"En la escuela Antequeda Nº123 necesitamos un jardín para los niños, porque a muchos se nos complica ¿cómo podemos hacer?".-"Un saludo para nuestra directora Lucrecia, que siempre lucha por nuestra escuela. Igual que todos los docentes. Aguante la Gerchunoff".-"Soy marido de Luciana. Queríamos saludarla por el esfuerzo que ha hecho y ya casi termina".-"Mujeres y niños son poco cuidados. Por ejemplo el gremio docente, la mayoría mujeres, no tiene guardería".-"Soy alumna de la escuela Gerchunoff. Quiero felicitar a mí amiga y compañera Luciana y a todas las mamás que hacen un gran esfuerzo día a día para estudiar y salir adelante. En mí caso tengo quien cuide de mi niño, pero valoro mucho lo que la Escuela hace por esas mamás".-"Lo de madre luchona es por las mujeres en el conurbano que se suben a los colectivos diciendo: "Hola, me llamo x, ella es mi hija/o? lo crio sola, soy una madre luchona de la vida y quiero pedirles una ayuda o colaboración, etcétera. Es algo importado de Buenos Aires y acá repetimos como loro barranquero".-"Mi hija trabaja en una obra social de un gremio ocho horas de corrido. No tiene guardería que cubra su horario. Solo el hospital San Martín tiene una guardería que cubre un horario muy amplio".-"Orgullo de esas alumnas madres y una alegría que puedan contar con docentes con tanta empatía. Saludos afectuosos a todos y muy especialmente a la profesora Andrea Díaz".-"Estaría bueno que anden más por las escuelas nocturnas. Cobramos un plan que ahora se llama "hacemos futuro" para las mamis que tenemos hijos y la peleamos por terminar el secundario. Hoy en día con la situación no nos da para pagar una niñera, pero hacemos lo posible por terminar para un futuro mejor. Mis saludos para todas las mamis y papis que la pelean día a día para terminar el secundario".-"¿Se piensa en los alumnos a los que les molestan los bebés? ¿Se tiene en cuenta a la gente que nada tiene que ver con chicos ajenos? ¡Saludos!".-"En el hospital San Roque hay un programa para niñas y adolescentes de prevención de embarazo y es gratis".-"Cuanto sacrificio de docentes, mamás adolescentes y bebés".-"No es nuevo para mí que hace treinta años hice la secundaria nocturna en la Santa Teresita, en la cual llevaba a mi hijo conmigo porque no tenía con quién dejarlo ni pagar, ya que lo crié sola. Y hoy gracias a Dios soy enfermera. En esos tiempos no nos sacaban fotos, ni nos filmaban, ni se viralizaba".-"Soy estudiante de Atahualpa Yupanqui. Quiero mandarles saludos a Micaela y Samanta... Yo las apoyo mucho a ellas y a todas las mamás para que sigan estudiando y puedan terminar la escuela. Y soy una de las compañeras que las ayuda a tener sus bebés en el aula".