El Ventilador: cuestión de género, debate, ley y polémica

Una de las polémicas se centró en el tratamiento del tema no sólo por parte de los medios sino desde organismos, funcionarios y entre los vecinos mismos.



Es que, en diferentes notas periodísticas y hasta en declaraciones de autoridades policiales y judiciales, la referencia a la persona con artículos masculinos y femeninos al mismo tiempo, desataron las críticas cruzadas y la discusión, una vez más, quedó instalada.



La "autopercepción de género" es la clave que lo explica, pero... ¿qué nivel de conocimiento y aceptación de este concepto existe hoy en la sociedad?



La Ley de identidad de género sancionada en 2012 en Argentina, dice en su artículo segundo: "se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacer".



A partir del breve texto de este artículo, la Ley permitió abrir nuevos caminos en muchos aspectos esenciales, que desde hace años reclamaba toda la comunidad trans.



Por ejemplo, que las personas sean inscriptas en los registros oficiales de acuerdo a su identidad auto percibida; y que puedan obtener su DNI con el nombre y el género que construyeron como identidad.



Hoy, a siete años de la sanción de aquella ley, parece quedar saldado, entendido y aceptado el justo logro de nuevos derechos y garantías para las minorías.



Pero, el concepto de "autopercepción" en la identidad de género no parece correr con la misma suerte. Es uno de los puntos que sigue generando polémica y sobre el cual parece no haber coincidencia entre varios sectores.



Tan trascendente resulta la cuestión, que hasta la Ley de Educación Sexual presenta desde hace años algunas trabas en su aplicación relacionadas, fundamentalmente, con este punto.



Pero... ¿Qué argumentan los sectores que se oponen a esta definición y por qué?



Y por otra parte, ¿existe hoy un abordaje real del tema para su completa comprensión? Cupo laboral trans SI bien desde la sanción de la Ley de identidad de género en 2012, son muchos los derechos conseguidos y condiciones igualadas para varios sectores de la sociedad históricamente considerados minorías, el de la "inserción laboral" de las personas trans sigue siendo uno de los puntos débiles.



El acceso al DNI, a la salud pública y a la unión civil son algunos de los logros a través de las históricas y diferentes luchas de esta comunidad.

Pero... ¿cuál es actualmente la situación con respecto al cupo laboral?



Si bien es cierto que el avance viene siendo lento, algunos cambios se han dado. Pero la gran mayoría no duda en asegurar que el mundo laboral para las personas trans sigue siendo privativo y limitado a ciertos trabajos.



Y, en este sentido, el ejercicio de la prostitución se presenta siempre en el debate. Para muchos, representa la única y más inmediata forma de sustento ante la falta de oportunidades laborales.



Entonces, más allá de la ley... ¿cuáles son las garantías que da hoy el Estado a estas personas, en relación al acceso igualitario a las oportunidades laborales?



En Paraná, por ejemplo, el 27 de junio pasado el Honorable Concejo Deliberante (HCD) aprobó por unanimidad el cupo laboral trans para esta ciudad. La norma establece que el 2% de los empleados del municipio deberán ser personas trans.



La ordenanza, además de contemplar este cupo laboral, también prevé que las personas se capaciten y estudien para poder ocupar los puestos laborales asignados.



A partir de esto, ¿cuántos cargos se calcula que pueden estar disponibles y qué garantías de acceso a ellos se ofrecen?

¿Cuáles son las condiciones en el resto de las ciudades de la provincia? "La población trans tiene difícil acceso al sistema de salud" El Dr. Gustavo Terra, del Servicio de Ginecología del Centro de Salud Selig Goldin , manifestó que "falta mucho, hay desinterés por muchos profesionales de la Salud para informarse e interiorizarse de estos procesos. Es una población vulnerada totalmente. Según la OMS la expectativa de vida de la población trans femenina es de 32 a 38 años. Es claramente una de las causas de muerte, la violencia, el odio. La sociedad es violenta con la población trans. Mueren de infecciones o cosas porque generalmente no se les garantiza el derecho a la salud, no pueden acceder. Son excluidas, llamadas por el nombre que figura en el DNI".



"Es una cuestión de educación lo de la discriminación, pero los compañeros más jóvenes no son los que discriminan. Pasa más en la población adulta. Las chicas trans sufren mayor discriminación que los varones trans y eso tiene que ver con la cultura machista, los subestiman y generan violencia", consideró.



Asimismo, indicó que "la Ley de Identidad de Género en su artículo 11 habla sobre los derechos a las modificaciones corporales para alcanzar su objetivo en cuanto a su visión sobre su propio género autopercibido. Trabajamos en los tratamientos hormonales de chicas y chicos trans para de esa manera también poder garantizar el acceso y permanencia relativa al sistema de salud, que es lo que cuesta. Esto es gratuito, en este momento tenemos 40 historias clínicas de chicas y chicos trans. Es a voluntad de cada persona qué modificaciones quiere conseguir".



"En la formación de grado de los médicos hay muy poco sobre esto. Nosotros estamos intentando que sea obligatorio dentro de las residencias básicas. Las chicas trans mueren por falta de acceso a la vivienda, el no acceso a la educación, al trabajo, son expulsadas muchas veces por sus familias", comentó.



En ese sentido, señaló que "a las consultas las tenemos desde los 13 años en adelante. La identidad de género se construye mucho más tempranamente junto al lenguaje oral. Se construye con la persona, es una construcción constante". "La Ley de Identidad de Género no nos ha cambiado en nada nuestra vida" Iara Quiroga, de Red Diversa Positiva , indicó que "la ley no nos ha cambiado en nada nuestra vida. Más allá de eso seguimos siendo tratadas como siempre fuimos, como maricones y cualquier otra cosa, menos nuestros nombres autopercibidos. Yo pude hacer cambio de DNI".



"Las chicas trans viven la discriminación y es según su estatus económico porque muchas veces las mismas compañeras trans ejercen violencia sobre otras. Algunas que tienen buen pasar económico son discriminadas por la sociedad y terminan siendo los payasitos de las fiestas", comentó.



Asimismo, dijo que "nos vamos ayudando entre nosotras en lo que podemos, algunas ni siquiera pueden hacerse un ranchito. Si buscás un profesional médico clínico hay pocos, los contamos con una mano".



"Muchas vamos cambiando a medida de que te van expulsando, sacando de tu lugar. Muchas no llegan a poder expresar su deseo de decir cómo se sienten y terminan quitándose la vida. Eso más que nada pasa en las mujeres trans", opinó.



Además, señaló que "hace poco empecé a trabajar en la Municipalidad, estoy en un Programa de Servicio Alimentario. Estoy estudiando Trabajo Social. Se sigue avanzando en el tema de leyes pero queremos y esperamos que se implementen. La comunidad trans no ha avanzado en nada. Hay entre 60 y 70 chicas trans en Paraná actualmente, en su mayoría no tienen vivienda propia, muchas no tienen trabajo".



"Nosotras seguimos siendo las mismas personas, nos cambia la fisonomía mayormente. La rutina de trabajo de una chica trans es de 7 de la mañana y hasta el otro día para poder llevar un plato de comida. Muchas están toda la noche paradas arriba de unos tacos, muertas de frío, bajo la lluvia, bajo el calor", resaltó. "La autopercepción es más profunda que una cuestión de sexo o género" Vanesa Visconti, abogada , remarcó que "el DNI genera el acta de nacimiento. La Ley de Identidad de Género dice que toda persona que se autopercibe diferente al sexo en el que está inscripta, puede solicitar al Registro Civil la modificación de su acta de nacimiento para poder recién ahí hacer la modificación del DNI. Si las personas no hacen esa modificación por desconocimiento o porque muchas veces creen que es costoso".



"Son nuevos derechos pero desde el 2012 y la década anterior se trabajó fuertemente en esta cantidad de leyes que lo que hace es acceso al derecho. El punto después es que esa ley no quede en letra muerta, sino que se aplique en tiempo y forma", consideró.



Asimismo, indicó que "el caso de Lucía es público y notorio porque ella era Lucía y le decían la Loba. Su identidad legal sigue siendo el nombre que figura en su acta nacimiento, pero tal vez en una noticia se podrían poner las iniciales de esa identidad y agregar Lucía Mansilla, para que se respete la ley".



"Hay que tener en cuenta cómo se confecciona el certificado de defunción, porque se elabora con el certificado que emite el médico, que dice que la persona ha fallecido. Ese certificado se hace con el DNI", informó.



"Es importante destacar el concepto de vulnerabilidad porque no se dice despectivamente. Están en una situación de vulnerabilidad como otros colectivos por cómo se trata la temática. El propio hermano biológico de Lucía la nombraba con su nombre de nacimiento", manifestó.



"La autopercepción es más profunda que una cuestión de sexo o género. El primer cambio de DNI es gratuito y se hace en el ámbito administrativo. Si se quiere volver ya es judicial. Cambiar el DNI o algún atributo de la personalidad como el nombre, debe hacerse judicialmente como una cuestión de legalidad. Esto no solo pasa con la Ley de Género, sino con cualquier persona que quiere cambiarse el nombre o agregarse un apellido, por ejemplo. No se requiere ningún estudio médico ni tratamiento", resaltó.



Además, indicó que "la Ley dice que toda persona mayor de 18 años puede peticionarlo. Los menores tienen que ir acompañados de sus padres. Si éstos no están de acuerdo puede pedirlo igual y concurrir con un representante legal. El problema es que no todas las provincias tienen el abogado del niño, hace poquito se eligió a nivel nacional".



"Cuando estuve en el Registro Civil tuvimos un cambio de género de un niño de siete años. Trabajamos acompañamiento de sus papás y pedimos auxilio al Ministerio Público Pupilar de Entre Ríos porque no había abogado del niño, y trabajamos junto al Área de Niñez", relató. La opinión de los panelistas El periodista Sebastián Martínez, indicó que "son los derechos del siglo XXI, los derechos de las minorías. Por suerte se van consolidando como en el siglo XX se fueron dando otros derechos ciudadanos".



El panelista Mariano Kohan, señaló que "la sociedad debería ser calificada por cómo trata a sus sectores más vulnerables. Durante mucho tiempo estuvo estigmatizado y desvalorizado pero en muy pocos años se lograron avances muy importantes, como la Ley de Identidad de Género y Ley de Matrimonio Igualitario".



El periodista Javier Aragón, dijo que "muchas veces no acceden al sistema de salud y sufren de muchos problemas por no ser aceptadas".