El Ventilador: Algunas opiniones sobre la "autopercepción de género"

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Es que, en diferentes notas periodísticas y hasta en declaraciones de autoridades policiales y judiciales, la referencia a la persona con artículos masculinos y femeninos al mismo tiempo, desataron las críticas cruzadas y la discusión, una vez más, quedó instalada.La Ley de identidad de género sancionada en 2012 en Argentina, dice en su artículo segundo: "se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacer".Hoy, a siete años de la sanción de aquella ley, parece quedar saldado, entendido y aceptado el justo logro de nuevos derechos y garantías para las minorías.¿Qué argumentan los sectores que se oponen a esta definición y por qué? Y por otra parte, ¿existe hoy un abordaje real del tema para su completa comprensión?El acceso al DNI, a la salud pública y a la unión civil son algunos de los logros a través de las históricas y diferentes luchas de esta comunidad. Pero... ¿cuál es actualmente la situación con respecto al cupo laboral?-"Los derechos de las minorías no pueden avasallar los derechos de las mayorías".-"Al tema que se está tratando le falta profundidad. Estos chicos tienen un problema espiritual. Dios hizo al hombre y a la mujer, estas añadiduras las dicta el demonio. Es una falta de respeto a dios y a la verdadera familia humana en general, sea la religión que sea. Estos chicos tienen problemas muy graves de espiritualidad, no es un tema civil".-"Realmente hay que ser sinceros: tenemos una sociedad hipócrita, burócrata y somos todos responsables de que sea así, manteniendo gobiernos politiqueros muy lejos de la realidad y necesidad".-"¿Por qué cupo laboral? Si hablamos de no discriminar, ¿por qué deben estar en un grupo aparte?".-"Felicidades al doctor Terra, por todo el trabajo que hace incansablemente para la comunidad trans".-"La que no tiene documento con su nombre de trans es porque no quiere. Yo me lo hice antes que saliera la ley en 2008 y en Cerrito".-"Doctor Terra. Muchas gracias por su compromiso y profesionalismo".-"Felicitaciones por el trabajo que realizan al Dr. Terra y la Lic. Fernanda Spessot".-"Felicitaciones al Dr. Terra y su equipo. Mi apoyo a la comunidad trans. Que poca empatía de algunos televidentes y mucho enanismo mental en algunos comentarios".-"Que los jueces (que son varios) que usan el servicio sexual de las chicas encuentren a los culpables de los transfemicidios de Nicky y la Loba. Que se haga justicia".-"Ellos mismos se discriminan y digo ellos por un grupo, no sean tan sensibles. Se victimizan permanentemente. Me parece que eso del cupo laboral es discriminatorio y es lo que el grupo no quiere. Que accedan a los puestos por idoneidad y no por llevar una bandera".-"Un orgullo que haya médicos como vos. Mi apoyo al colectivo trans y espero que puedan acceder a todos los derechos por ser persona y que la sociedad empiece a respetar las elecciones de cada une".-"Hablando de género, a mí me enseñaron que hay malo y bueno; alto y bajo; hombre y mujer; y que los dos primeros pueden cambiar, pero un hombre no puede tener un hijo. ¿Está mal mi pensar?".-"No es una resistencia, es un consejo. Están entorpeciendo la vida espiritual creada por dios, que es algo divino y que incluye a la ciencia divina también. Debieron ser invitados hombres y mujeres religiosos".-"Quería consultar en qué forma ingresarían a trabajar. Si es a través de un concurso o a dedo o con un listado".-"A ese chico Emanuel que está hablando de educación, le aclaro que todos abarca a todos y sería una redundancia decir todas también. Compañeros abarca a todos. Si hablan de inclusión usen la lengua española como corresponde y no separen los géneros si quieren incluir. Basta de cristinismo".-"A mí me gusta cuando uno elige su identidad y su género. Pienso que el cuerpo se lo pide. No es que se levantan se miran al espejo y dicen `hoy cambio de género e identidad porque si´. Como mujer si no me gusta cuando algunas trans miran a la mujer de arriba, como que son más. Todas las mujeres somos iguales".-"Otro caso es el lenguaje inclusivo implementado por agrupaciones para "visibilizar" a los cuerpos trans, pero sin darles ninguna ayuda. Para ayudar hay que dar trabajos y generar espacios donde una persona trans pueda ejercer tranquila su vocación y/o gozar de un sueldo digno. En resumen, el lenguaje no sirve para nada".-"El travesticidio es social. Todavía no entendemos que esas muertes violentas empezaron con el abandono afectivo y material en el que dejamos a las travestis. Hagámonos cargo, reparemos el daño que producimos todos los días y dejemos de horrorizarnos sólo cuando están muertas, nos necesitan en vida".-"Admiro mucho a las personas trans y a los cis que acompañan. Justicia".-"En relación al tema cupo laboral trans, sería bueno que quienes creen que es innecesario hagan el ejercicio de recordar a alguna kiosquera, médica, docente, psicóloga trans. El cupo existe porque las trans no tienen acceso al trabajo. Hoy en Paraná existe un cupo laboral para personas trans, pero admite el ingreso de cinco personas por año. El Estado debe desarrollar también políticas públicas a corto plazo para evitar que sigan muriendo compañeras trans. El Estado Provincial tiene un Área de políticas de identidad de género y diversidad a cargo de Alejandra Elcura, necesitamos que los funcionarios ejerzan su trabajo además de cobrar por ello. Un abrazo enorme a Iara, una luchadora incansable".-"Ya está ¡por favor! Dios hizo hombre y mujer y ya está... El resto es diabólico. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de confundir al inocente!".-"No sé porque tanta burocracia, uno es libre, aunque acá en Paraná existe mucho la discriminación".-"Felicitaciones al doctor Gustavo Terra, por su gran trabajo, es un gran profesional y mejor persona".-"Un abrazo grande a Iara, Gustavo, Ximena y demás. Seguiremos luchando contra hegemónicamente para que el Estado deje de poner en valor nuestras identidades después de muertas".-"Felicitaciones a Fernanda y Gustavo, un orgullo para la provincia y por favor sigamos con el hacer desde la ciencia y desde el conocimiento. El compromiso profesional y la convicción con la que laburan todo el tiempo deberían ser reconocidos como corresponde para poder generar cambios de rumbo verdaderos que nos debemos como sociedad. Felicitaciones por la seriedad con la que comunican sobre el tema".-"En otra época era más oculta la identidad, ahora no. Hay más luz, son seres humanos buenos y hermosos".-"Los chicos gays y lesbianas también seguimos sufriendo hostigamiento y discriminación".-"Yo respeto a cada persona y sus decisiones, pero ¿por qué quieren imponer sus ideas en la sociedad? Si se sienten diferentes es su problema".-"Les comento que mi hija, con muchos títulos en la facultad, se anotó en la municipalidad y le dijeron que no había cupo. No es justo que estas chicas tengan trabajo en el municipio sin estudios. ¿Entonces ahora no hay que estudiar más o prostituirse?".-"Saludo y apoyo porque todos podemos ser Lucia. Gracias Iara y Ximena por no perder el optimismo y sonrisa ante tanta adversidad. Felicitaciones a los profesionales que acompañan".