Pizzero asesinado: "Dejaron un bebé de cuatro meses sin su papá", dijo la viuda

"Estaban en el final del día juntando la recaudación, entraron tres personas con la cara descubierta. Estaban los empleados, había repartidores y clientes", relató Verónica sobre el hecho ocurrido en la pizzería Don Albanese.En diálogo con TN, la mujer contó que su marido, Adrián Albanese, "les dio el dinero" a los ladrones y "no se resistió"."Cuando le pidieron la alianza no pudo sacársela y le dispararon", lamentó.La esposa de la víctima indicó que los delincuentes "aparentemente venían robando ya" y apuntó contra las autoridades municipales: "No entiendo cómo el Centro de Monitoreo (de Lomas de Zamora) no vio nada"."Quiero que encuentren a las personas que hicieron esto a mi esposo, que dejaron a un bebé de cuatro meses sin su papá. Eso es lo que pido", reclamó Verónica.La mujer señaló que se trató del primer hecho delictivo que sufrió el local gastronómico y destacó que los vecinos tomaron la patente del Ford Ka blanco para pasarle el dato a la Policía Bonaerense, que además se llevó las imágenes de las cámaras de seguridad de la pizzería.El lunes por la noche vecinos y familiares de Adrián realizaron una movilización en Banfield para pedir justicia por Albanese y solicitaron ver al comisario de la seccional local hasta donde marcharon."Estamos muy mal. Adrián tenía un montón de proyectos de vida y no merecía que lo mataran así. La Policía nos dijo que los tienen identificados", precisó uno de los vecinos que participó de la movilización. El robo y asesinato son investigados por el fiscal Carlos Baccini, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Lomas de Zamora.