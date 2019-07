Todos los detalles para ver el eclipse lunar: Recién se repetirá en 2021

Paraná Este martes habrá un eclipse parcial de luna

Esta tarde/noche, los argentinos tendremos la posibilidad de ver un eclipse lunar. A dos semanas del eclipse solar, te contamos todos los detalles para que no te pierdas el fenómeno astronómico.La Luna entrará en la penumbra a las 17.02, tendrá su máximo esplendor a las 18.31 y finalizará a las 20. Desde nuestro país, el evento astronómico se verá recién a partir de las 18.45. La etapa penumbral concluirá en Argentina a las 21.17 hs.El eclipse será parcial, por lo que la Luna no quedará totalmente a oscuras. Pero alrededor del 60% de la superficie visible de la Luna quedará cubierta por la sombra.El fenómeno astronómico podrá contemplarse a simple vista, sin ningún peligro, al contrario de lo que ocurre con los eclipses de Sol. Unos largavistas o un telescopio permitirán disfrutarlo plenamente, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.No es el primero fenómeno de este tipo de 2019, el último ocurrió 21 de enero pasado y atravesó grandes franjas del mundo, incluidas América, partes del norte de Siberia y Europa occidental.El próximo eclipse lunar será en 2020, pero serán eclipses penumbrales, que son mucho más débiles que los eclipses parciales o completos. No habrá otro eclipse lunar total hasta mayo de 2021.