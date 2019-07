Festejos patronales en Nogoyá: La Virgen del Carmen recorrió las calles

Video: "El llamado de la Virgen": Así sonaron las campanas en el inicio de los festejos patronales

La comunidad de Nogoyá celebra este martes a su patrona, "Nuestra Señora del Carmen".acompaña los festejos patronales que implican la tradicional e histórica procesión con la imagen de la Virgen del Carmen por las calles de la ciudad y el desfile de agrupaciones."Es una gran alegría, el gran encuentro de la familia de Nogoyá en torno a la Virgen del Carmen que está en el origen de esta ciudad", destacó monseñor Juan Alberto Puiggari, quien preside los festejos patronales, al tiempo que subrayó: "Es un día esplendido que invita a ser parte y resplandece aún más la belleza de nuestra imagen"."Un sacerdote Taguada la talló con sus propias manos, fundó una capillita en un ranchito y puso esa imagen y ahí comenzó a crecer la ciudad de Nogoyá", rememoró el arzobispo. De acuerdo a lo que comentó, a Ntra. Sra. del Carmen también se la llama "estrella del mar, porque es la que nos guía en este caminar que nos pide Jesucristo"."Para ir al Cielo hay que hacer las cosas bien y sobre todo pensar en el hermano que más lo necesita", instó. "Esto es lo que suscita el deseo y la necesidad de Dios", valoró.El intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, destacó "el momento de emoción en torno a la jornada de festejos cívicos-religiosos por el aniversario de la ciudad"."Es un aniversario que nos encuentra con muchísimas cosas por hacer, y con ganas de seguir apostando y trabajando por los vecinos", subrayó."La verdadera protagonista de este aniversario es nuestra Virgen del Carmen", recalcó el mandatario municipal, quien realizó la procesión acompañado de su familia."Hay una leyenda que dice que el pisa un sapo ya queda aferrado afectivamente, y acá es la Virgen del Carmen la que nos tiene agarrados en el corazón porque cada 16 julio quien ha pasado por Nogoyá vuelve para esta fiesta hermosamente religiosa, para reconocer a nuestra patrona como madre y fundadora", valoró el sacerdote Javier Balcar, quien pasó 15 años como párroco en la Basílica de Nogoyá."Tengo mucha fe en ella porque todo lo que le pedido, me lo ha concedido. Yo era una gran fumadora y vine el día anterior a la vista a la Virgen, a pedirle que por favor me de fuerzas para dejar ese vicio, y desde ese momento nunca más fumé", aseguró una devota.Conmovido hasta las lágrimas, un jubilado aseguró que "es una peregrinación que todos los años se vive de manera diferente". "Es la fecha más importante de la ciudad, y nosotros con la misma predisposición, asistimos a esta celebración porque es única", mencionó. "Desde julio no se habla de otra cosa que no sea la Virgen"."Este es el llamado de la Virgen", aseguró Manuel, quien desde el ´95 hace repicar las campanas de la Basílica de Nogoyá. "Hay muchachos que vienen desde hace 30 años, y a todos se nos cae una lágrima porque son momentos muy emocionantes por todo lo que la Virgen significa todo para nosotros", mencionó el voluntario.