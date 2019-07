La Semana de la Dulzura, una costumbre que pierde popularidad: Los motivos

fue el eslogan que se popularizó después de los ´90, y aunque surgió con un objetivo netamente comercial, se fue instalando en el imaginario de los consumidores con el paso del tiempo.La Semana de la Dulzura que se celebra del 1° al 7 de julio de cada año surgió en el invierno de 1989 de la mano de la Asociación de Distribuidores de Golosinas y de una empresa en particular, Arcor, con el objetivo de aumentar las ventas.A la fecha, según aseguró una quiosquera a, "las empresas dejaron de lado el marketing y ya no hacen tanta difusión"."Ya no se ve tanto como antes", lamentó la comerciante, quien sostuvo que "ya no se da la entrega de un bombón por un beso".De igual manera y para sostener la tradición, la joven comentó que "eles el más elegido"."Ofrecemos variedad de golosinas, ely los. Además de alfajores dos por 45 pesos", indicó.En la oportunidad, la responsable del quiosco ubicado en la Terminal de ómnibus de Paraná, recalcó que la suba de precios impactó de manera negativa en la venta de golosinas."Te sale 45 pesos un alfajor, siendo que antes estaban 15 o 20 pesos", comparó al dar cuenta de un 40 a 50% de aumento."Los precios aumentan prácticamente toda la semana y las ventas bajaron mucho, pero los clientes se llevan igual.. con los cigarrillos se llevan algo dulce".