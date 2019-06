Según el calendario oficial, el siguiente feriado es el martes 9 de julio, por el Día de la Independencia. Mientras que el lunes 8 será día no laborable con fines turísticos, lo que en algunas ocasiones se conoce como "feriado puente". Esto implica que las empresas tienen la potestad de determinar si les da o no el día libre a sus empleados.



Los que seguro tendrán el día libre son las personas que trabajan en la administración pública y en bancos, al igual que los docentes, aunque en muchas provincias como Entre Ríos estarán en vacaciones de invierno.



Mientras tanto, quienes trabajen ese día percibirán el salario simple. Desde el gobierno explicaron que no se contempla un cambio. En 2016, Mauricio Macri eliminó por decreto los feriados puente.