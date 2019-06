Cada vez más hogares optan por colocar cámaras de vigilancia

Video: Cada vez más hogares optan por colocar cámaras de seguridad

¿Sirven como prueba?

Video: Las cámaras de seguridad como prueba

Un violento asalto a mano armada ocurrido en una estación de servicios del Acceso Norte de la ciudad de Paraná quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el lugar A partir de esos registros, la policía trabaja para tratar de identificar a los autores del hecho, los cuales actuaron con los cascos de sus motos colocados, para evitar que sus rostros sean captados por los equipos de vigilancia.En declaraciones al programade, Mauro Bogado, técnico especialista en cámaras de seguridad, indicó que actualmente no son sólo los comercios los que requieren este servicio, sino que cada vez son más los hogares que optan por colocar cámaras de vigilancia, no sólo en los exteriores sino también en el interior de las viviendas.Un equipo básico con 4 cámaras (de al menos 2 megapixel) tiene un costo aproximado a los 20.000 pesos. A mayor resolución de la cámara (megapixel) se tendrá mejor calidad en la imagen:En lo que respecta a la cuestión legal, el abogado Pedro Fontanello, que fue querellante en la causa de la niñera acusada de maltrato y cuyo accionar quedó registrado por una cámara instalada en una notebook, indicó que estos videos pueden considerarse como prueba si tienen algún respaldo que les de más sustento.Vale recordar que el hecho de la niñera, ocurrió en Paraná en marzo del 2015. "Fue una causa que marcó un precedente en la ciudad y en materia de filmaciones y maltrato infantil", indicó el abogado.En tal sentido dijo que "es una prueba vital, tanto las cámaras de videovigilancia de la policía o la que ponen los vecinos afuera de las casas por seguridad o una cámara casera siempre son válidas, pero es importante hacer saber que es fundamental el respaldo con posterioridad a la prueba, esa prueba por sí sola no alcanza".En el caso de la niñera golpeadora, "se hicieron Cámaras Gesell a los menores y se sumaron testimonios de vecinos que dieron cuenta que los niños lloraban más cuando los papás no estaban en la casa. Es importante respaldar ese registro informático para darle más sustento a la hora de un juicio".