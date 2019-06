Finaliza la Colecta Anual de Cáritas: Las formas de colaborar

Todo lo que se recaudará durante este fin de semana se divide en tres partes iguales; cada tercera parte queda en Caritas parroquial, en Caritas diocesana y en Caritas Nacional. Con lo recaudado se financian proyectos de Educación, Economía Social, Primera Infancia, Adicciones, Emergencias y otros servicios. Los destinatarios son niños, jóvenes, familias y ancianos de todo el país.El obispo de Quilmes y presidente de Cáritas Argentina, monseñor Carlos José Tissera, reconoció que es "constante la demanda" en los comedores comunitarios y parroquiales, y que, pese a la ayuda que se recibe, "los recursos no alcanzan para responder" a las necesidades alimentarias.No obstante, destacó que la organización caritativa de la Iglesia sigue adelante con su misión, tal como se lo pide el papa Francisco, y poniendo el acento en la promoción humana integral."Cáritas procura un abordaje integral de las personas, sea un niño, sea un anciano, porque procuramos que se sienta un ser humano", sostuvo, y recordó que la santa Madre Teresa decía que su misión era que las muchas personas que morían en las calles de Calcuta lo hicieron "en los brazos de un ser humano"."Cáritas no es una ONG, es una caricia de Dios, hacer sentir al otro que es un ser humano. No un número, a veces hablamos de la pobreza, pero la pobreza es para las estadísticas. No tenemos que olvidar que son los pobres, que puede ser mi papá, mi mamá, abuela", graficó.Monseñor Tissera subrayó que la clave en la formación integral del niño está en una buena nutrición y en una buena educación, al advertir: "Un niño repitente, con fracaso escolar, trae aparejado un montón de problemáticas, que a veces son el caldo de cultivo para actitudes violentas hacia sí mismo y hacia lo demás".En la edición 2018 de la colecta se recaudaron 91.604.677 pesos y en las anteriores 77.633.320 (2017), 67.391.349 (2016) y 52.139.540 (2015).Cáritas recordó que se puede colaborar mediante la contribución en la parroquia más cercana del barrio o localidad.También por teléfono, desde todo el país: 0810-222-74827 o ingresando al sitio www.caritas.org.ar/sumate. A través de depósitos y transferencias bancarias: CBU 01105995-20000038632921, CUIT: 30-51731290-4.Con depósito en cheque o efectivo: Por cheque: a nombre de Cáritas Argentina (no a la orden). Cuenta Corriente del Banco Nación 38632/92, sucursal 0085 Plaza de Mayo.Informes: (011) 4342?8650/7931/7936, por correo electrónico comunicaciones@caritas.org.ar o en la página web: www.caritas.org.ar/colecta2019/La_Colecta.htm.