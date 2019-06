Colecta de Cáritas: Piden "generosidad" ante la mayor demanda de alimentos

Sociedad Este fin de semana se realiza la Colecta Anual de Cáritas

El presidente de Cáritas Argentina, monseñor Carlos José Tissera, animó a la colecta anual de la organización caritativa y de promoción humana de la Iglesia que se llevará a cabo este fin de semana en todo el país con el lema "Compartir transforma vidas", y pidió contribuir con generosidad y con "el corazón abierto" ante la mayor demanda de asistencia alimentaria."Cáritas siempre ha procurado la promoción humana y no solamente quedarnos en la ayuda inmediata. Sin embargo, lamentablemente, esta necesidad se recrudeció".En este sentido, el prelado advirtió que "el incremento de la pobreza en todo el país está castigando cada vez más y muy duro a mucha gente, y hay familias cuya situación es desesperante".Monseñor Tissera destacó, sin embargo, que los 32.000 voluntarios que Cáritas tiene en el país "hacen milagros y, gracias a su destreza y cariño, procuran que, a pesar de que un kilo de pan ya cueste 100 pesos, haya un plato de comida para todos, no solo para los niños sino también para los abuelos y los padres".En la edición 2018 de la colecta se recaudaron 91.604.677 pesos y en las anteriores 77.633.320 (2017), 67.391.349 (2016) y 52.139.540 (2015).Cáritas recordó que se puede colaborar mediante la contribución en la parroquia más cercana del barrio o localidad.También por teléfono, desde todo el país: 0810-222-74827 o ingresando al sitio www.caritas.org.ar/sumate A través de depósitos y transferencias bancarias: CBU 01105995-20000038632921, CUIT: 30-51731290-4.Con depósito en cheque o efectivo: Por cheque: a nombre de Cáritas Argentina (no a la orden). Cuenta Corriente del Banco Nación 38632/92, sucursal 0085 Plaza de Mayo.Informes: (011) 4342 ?8650/7931/7936, por correo electrónico comunicaciones@caritas.org.ar o en la página web: www.caritas.org.ar/colecta2019/La_Colecta.htm