Video: Maestra fue filmada cuando maltrataba a una beba en una guardería

Una mujer denunció penalmente a una guardería de la ciudad de La Plata a la que llevaba a su beba por maltratarla y poner en riesgo su vida, mientras que difundió un video en el que una maestra zamarrea y cubre el rostro de la pequeña con una manta.Se trata de una guardería privada, que no está incluida en la enseñanza oficial, situada en la calle 40, entre 8 y 9, de la capital bonaerense: la maestra filmada ya fue separada de su cargo."Después de siete meses de angustia, me tocó vivir uno de los días más tristes. Vi el video en donde se ve cómo maltratan a Pili", dijo la mujer, llamada Carolina, en Facebook, junto con el video en cuestión.Según el diario El Día, el caso detonó en agosto del año pasado, pero recién trascendió este fin de semana, de manera que las autoridades locales empezaron a preocuparse por el funcionamiento de las guarderías infantiles y la posibilidad de que se produzcan conductas abusivas.Las chocantes imágenes muestran a una maestra de la guardería sacudiendo la sillita de la pequeña, por momentos con el pie, mientras lloraba desconsoladamente, y también tapándole el rostro con una manta, como para intentar no escucharla.Carolina se queja porque "nadie frenó el maltrato de esta bestia que jamás debió estar al cuidado de bebés inofensivos", mientras pidió que "cierren el jardín para siempre" y que "los responsables paguen por esto".Asimismo, sostuvo que en varias oportunidades le devolvieron a la niña con "lesiones en el brazo y rostro que tardaron en resolverse una semana".La abogada de la familia de la nena, Martina Raffeto, dijo que sus representados pidieron que la causa originada en la denuncia sea caratulada como "tentativa de homicidio", aunque según indicó a un diario local, por el momento el expediente es por "lesiones leves".