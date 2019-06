Le robaron la bicicleta y camina de madrugada para "llegar puntual" al trabajo

Foto: Estela Mari Leiva Crédito: Diario El Argentino

Estela Mari Leiva tiene 40 años y trabaja como contratada municipal en las tareas de limpieza en plaza Urquiza, en la ciudad de Gualeguaychú. Es una de las responsables de que el lugar suela estar siempre impecable por su dedicación.



El martes 14 de mayo, comenzaba su día a las 5:30, para presentarse en el palacio municipal y comenzar su cotidiano trabajo de limpieza del espacio público a partir de las 6 de la mañana y hasta las 14.



Había dejado su bicicleta sobre calle Luis N. Palma y pese a tenerla encadenada y con el candado puesto, "me la robaron igual y ahora tengo que andar a pie. Vivo en el barrio Zabalet y me vengo caminando desde allá hasta la Municipalidad, salgo a las 4:30 de la mañana para poder estar puntual", agregó.



"Soy madre soltera, tengo dos hijos y uno con TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo) de cinco años al que tengo que llevar al jardín, donde está integrado. Tiene una maestra acompañante y sale a las 17. Ahora tengo que hacer todo caminando", contó al diario El Argentino.



Pese a la denuncia, la bicicleta no fue encontrada por la Policía, intentó hacer gestiones en la Dirección de Tránsito para que le den en préstamo alguna bicicleta incautada, pero legalmente no se puede hacer. Es por eso que apela a que algún alma bondadosa pueda donarle una bicicleta. Estela es el único sustento del hogar y debe trabajar todos los días horas extras para poder llegar a 14.000 pesos por mes. Apenas le alcanza para vivir.



Para contactarse con Estela Leiva, puede comunicarse al 03446-15365841.