La historia de Mateo, el bebé abandonado en una caja y el misterio del celular

Ya pasaron más de 48 horas desde que Mateo, el bebé que fue abandonado en una esquina de la localidad bonaerense de Merlo y encontrado dentro de una caja de cartón por un joven que pasaba por ahí, se recupera en el Hospital Héroes de Malvinas. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la Justicia no logra encontrar a los padres y a eso se le suma un misterio: el número de celular que figura en la carta que acompañaba al recién nacido no sería de nadie relacionado al caso.Al acercarse lo primero que vio fue que la criatura estaba con vida y que a su lado había una carta que decía: "".se comunicó con el teléfono que figura en la nota, pero quien respondió del otro lado fue una mujer. Y aseguró no tener idea de por qué su teléfono está allí: "No soy Joaquín, soy una madre de cinco hijos de quienes me hago cargo. Ya declaré en la co".Consultada por si tenía idea de por qué figuraba su teléfono en la carta, la mujer dijo que lo desconocía: "No lo sé. De repente el celular empezó a sonar, pero no tengo nada que ver".Desde el hospital donde está internado Mateo cuentan que hasta la tarde de este viernes todavía nadie se había acercado a reclamar por el bebé. Su director, Marcelo Juez, agregó que sigue internado en terapia intensiva neonatal, pero que mejora su estado de salud.", contó Juez.El médico relató que no es la primera vez que viven una situación similar y que ya es el tercer bebé abandonado que llega hasta el lugar en los últimos meses: "El primero fue a mediados del año pasado. Estuvo acá unos cinco meses hasta que la Justicia se lo llevó, por lo que supimos los padres nunca aparecieron. El segundo fue a principio de año y luego de unos días falleció. El tercero fue Mateo y aunque su estado de salud mejoró, ahora esperamos que se acerque alguien".El hecho se puso en conocimiento a la UFI N° 6 del Departamento Judicial Morón, donde lo caratularon como "prima facie (a primera vista) abandono de persona" y todavía tratan de dar con la madre o el padre del bebé.También se comunicaron con el Tribunal de Familia de turno, a cargo de Guillermo Torti, quien solicitó copia de lo actuado, mientras queFuente: Clarín.