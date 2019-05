El Ventilador: caminos de la maternidad, mismo amor, diferentes desafíos

Maternidad: entre la naturaleza y el mandato social

"El tiempo de espera de la adopción va a variar según la edad de los niños y las posibilidades"

Vanesa Visconti, abogada

"Yo tuve un embarazo a partir de gametos donados; mi maternidad fue muy deseada"

Gisela Romero, mamá de Antonia

"Se puede adoptar, se forma una familia, se es muy feliz"

Daniel Vitasse, padre adoptivo

La opinión de los panelistas

Desde el sustento económico, que también pasó a ser responsabilidad suya, hasta la educación de los hijos, en el medio son varios los aspectos que se han ido reconfigurando.En este contexto...Es posible que al hablar de maternidad pensemos casi de inmediato en la clásica pareja que en un momento dado decide "dar el gran paso" en busca de ese primer hijo.Pero también es cierto que el acto de ser madre llega de muy diversas formas, en diferentes momentos de la vida y diferentes condiciones.Para muchos el cambio en los parámetros de "seguridad económica" de las últimas décadas juega un rol importante, por ejemplo, a la hora de observar la edad en la que hoy se decide ser madre. Para otros esto sólo es un reflejo del nuevo rol de la mujer en la sociedad, con menos mandatos impuestos y más conciencia de su desarrollo personal.Hoy se puede decidir ser madre por diferentes vías y en diversos formatos y condiciones de vida.En este sentido...Y a su vez... ¿cuáles son los prejuicios más comunes por los que atraviesa una madre que transita un camino diferente al socialmente establecido?Pocos momentos en la historia como el actual tuvieron a la mujer como eje central en la discusión pública.La maternidad es uno de esos temas y sobre la mesa quedó instalada una discusión: ¿Está en la naturaleza de la mujer la necesidad de ser madre o es una impostura del orden social?¿Es el desarrollo personal o profesional un impedimento o puede haber compatibilidad? ¿Cómo afecta a las parejas la decisión libre de las mujeres de no ser madres cuando la otra parte sí lo desea?Pero en ocasiones no sólo de desacuerdos va la cosa.También hoy existen varios ejemplos, que en general conocemos a través de personalidades famosas, de alquileres de vientre o bancos de esperma para ser padres o madres solteras.En este sentido...Naturalezas, deseos y mandato social a la hora de ser padres o madres. Una encrucijada para los prejuicios y... ¿un desafío pendiente para las leyes y la educación actual?, consideró que "hace pocos días se hizo un curso de todos los postulantes para que todas las dudas se conversen con la titular del Registro Único de Adoptantes. Hay una trabajadora social, una psicóloga, que contestan las preguntas".", dijo.Por otra parte, expresó que "Más allá de lo personal, la adopción como proceso culmina una vez que finaliza el proceso judicial. Hay niños que si bien están en instituciones no están en situación de adoptabilidad. Ésto se da luego de que se da el trabajo con equipos técnicos, donde interviene el Copnaf"., comentó que "mi hija tiene nueve años.Ya en pareja tuvimos que recurrir a un montón de técnicas de fertilización hasta que nació Antonia"."Cuando uno hace un tratamiento de fertilización asistida hay un mano a mano con los médicos.", contó.Asimismo, dijo que "Esto no pasaba en la mayoría de los casos. Había un fallo en Buenos Aires, al que nosotros aspirábamos, que cubría el 100%".", finalizó., resaltó que "".Antes de adoptar teníamos miedo, principalmente por la aceptación. Uno dispone todo lo que tiene", comentó.Ni mi esposa y yo teníamos opiniones distintas, fue muy consensuado. Si uno no hubiera tenido el deseo seguramente hubiera sido difícil", consideró.", finalizó., dijo que "a pesar de que está el deseo de ser padres, hay que destacar a aquellos que optan por la adopción, le dan una posibilidad al chico de tener una familia"., resaltó que "en la maternidad hay procesos, como el de fertilización asistida, que son muy largos y costosos. Las obras sociales no cubren todos los estudios complementarios"., indicó que "es admirable la adopción. Hay que dar visibilidad a un montón de niños que no son bebés, hay que trabajar en ese sentido, tienen más de 7 años"., manifestó que "ha cambiado el concepto de la familia en la sociedad. Antes estaban compuestas por 8 hijos o más, pero ahora como máximo son dos".