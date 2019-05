Buscan familias para adoptar a cuatro hermanitos y dos adolescentes

El secretario de Gestión Pública de la provincia de Santa Fe, Matías Figueroa Escauriza, reveló que un total de 74 interesados, entre personas solas y parejas, se inscribieron en el Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga) para aspirar a la adopción de cuatro hermanitos (tres nenas y un varón) de entre 8 y 14 años, que están alojados en un hogar de San Lorenzo.Los interesados en anotarse deberán hacerlo en la página www.santafe.gob.ar/convocaruaga/ hasta el próximo lunes 31 de mayo, a las 17.Figueroa Escauriza reveló que "hasta cerca del mediodía eran 74 los interesados en adoptar a los cuatro hermanitos, nueve para el chico de 16 años y 21 para el nene de 14 años. Este último chico, que está en un hogar del centro de la provincia, fue agregado ayer a la convocatoria".El funcionario explicó queEl referente provincial reveló que también queSobre si la convocatoria había superado las expectativas de la provincia, señaló: "Queremos ser cautelosos porque la otra vez también tuvimos interesados para estos casos, pero después, cuando los evaluábamos, no terminaban siendo viables o la gente decía que se anotaba por impulso y que no estaba preparada"."Sí, estamos contentos porque hay bastantes personas que se inscribieron y que haya una sola familia en condiciones para adoptar a los cuatro hermanitos es algo positivo. Lo que vamos a hacer rápidamente es empezar a evaluarlos"."Ya estamos llamando por teléfono a los interesados, esta semana se empiezan a coordinar las fechas y la próxima comenzarán las evaluaciones", amplió.Consultado sobre una nueva convocatoria, Figueroa Escauriza comentó que desde el Ruaga "se está buscando hogar para otros 25 chicos de la provincia. Esa es la primera instancia. Si en el Ruaga provincial o en el de otras provincias no hay resultados positivos, recién ahí avanzaremos con la convocatoria pública", recordó.La apertura de este actual registro se hizo el lunes, a las 8, y se extenderá hasta el 31 de mayo, a las 17. Las inscripciones se están realizando en la página www.santafe.gob.ar/convocaruaga durante las 24 horas.Por primera vez, esta inscripción para familias adoptantes se realizó a través del Poder Judicial y tomando la estructura del Registro de Adoptantes (Ruaga). Previamente, se habían explorado posibles interesados a través de tres búsquedas anteriores. Con esta exitosa convocatoria se abre una esperanza para que estos chicos sean adoptados. (La Capital)