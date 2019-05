Investigan si detrás de la "Fiesta de Disfraces Sexual" hay una estafa virtual

El director de Inspección General de la Municipalidad de Concordia, Marcelo Tessani, informó sobre los avances en las tareas para desactivas una supuesta fiesta sexual convocada a través de las redes sociales."Durante todo el fin de semana se estuvo trabajando en este tema y se hicieron averiguaciones. Se detectó el supuesto lugar y fuimos a notificar al propietario", dijo el funcionario municipal.Al respecto, no descartó que la invitación a la fiesta privada, de índoleEn el lugar citado, una casa quinta de calle Gualeguay, se realizó una "clausura preventiva", explicó Tessani. Y ya durante el lunes "se identificó al titular, se hicieron diferentes averiguaciones y se lo advirtió de que no pueden realizarse ese tipo de fiestas".El propietario del inmueble "negó cualquier relación con esa supuesta fiesta, y no hay un vínculo entre el anuncio y el titular del lugar, por lo que podría tratarse de un anuncio falso", indicó el director de Inspección General del municipio.Es más, agregó que -según fuentes policiales- algunos datos de la investigación podrían indicar que en realidad el mensaje se trataría de una estafa virtual. "No obstante, continuamos con el operativo de control y de investigación, y estamos en contacto con la Policía para intercambiar cualquier dato que ayude a evitar cualquier delito", explicó Tessani a radio La Red Concordia.