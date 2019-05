Advierten que clausurarán "Fiesta de Disfraces Sexual" convocada por las redes

La Dirección de Inspección General de la Municipalidad de Concordia, advirtió que "no contaba con habilitación" una fiesta de disfraces sexual que se iba a desarrollar en una quinta de Villa Zorraquín.La propuesta se difundió a través de las redes sociales y está convocada para el 1º de junio. La fiesta se realizaría de 22 a 8 y la entrada tiene un costo de 1000 pesos, según indica la invitación."Van chicas de todas partes y yo también a tener sexo libre en una casa quinta. Habrá bebidas y sorteamos dinero en efectivo. Solo tenés que comprar la tarjeta que sale 1000 pesos: con eso adentro de la fiesta es todo gratis, no pagás nada más, bebidas y chicas todo gratis. Las tarjetas son anticipadas, ese día no se venden en la puerta", publicó una joven en Facebook.Al respecto, Marcelo Tessani, director de Inspección General, explicó aque "hace una semana que estamos rastreando el domicilio, lo encontramos, es una casa quinta, tiene pileta. Vamos a suspender la fiesta. No está autorizada, no se puede hacer"."Es una situación atípica, ojalá no sea normal. Es la primera vez que tenemos conocimiento de una fiesta así. Nosotros fuimos al domicilio pero estaba cerrado, estamos buscando al propietario para notificarlo de que eso no se puede hacer, está prohibido. Si la llegan a hacer vamos a ir y la vamos a clausurar", comentó.