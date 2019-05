En Concordia cortan el servicio eléctrico a 50 vecinos por día

Foto 1/2 Foto 2/2 Héctor Russo

Para entender esta situación, el vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica , Héctor Russo explicó que fueron varios años con fallas en la implementación de los cuadros tarifarios. "En 2014 se implantó la convergencia, la tarifa se planchó para no influir en el tema inflacionario y enviamos a la distribuidora dinero para obras, por lo que a fines de 2015 la Nación nos debía 10 millones de pesos que habíamos pagado y habíamos sacrificado y no lo vamos a cobrar nunca más, la realidad es que se necesitaba el dinero para los gastos operativos. Fueron dos años de tarifas planchadas y las pérdidas fueron muy grandes", recordó.



Apuntó luego que, en el año 2016, con el nuevo gobierno, la tarifa se encontraba en un 10 por ciento menos que el valor real de plaza , "lamentablemente hubo que quitar subsidios, lo que debería haberse hecho de manera moderada y paulatina, no en aumentos de un ciento por ciento de un momento a otro y fueron en los meses de mayor consumo, enero, febrero y marzo de 2017, 2018 y 2019. Todas estas modificaciones debieron hacerse en invierno cuando las tarifas están planchadas, esto llevó a que una gran cantidad de socios de la cooperativa quedase fuera del circuito y que les fuera imposible pagar la luz, comer y otras cosas más de la vida de las familias; por eso decimos que hasta eso falló. Ahora, hay un nuevo sistema: desde la Nación no se aumenta a los residenciales desde el 1° de mayo al 1° de octubre y para los no residenciales la empresa CAMESA nos va a cobrar a nosotros".



"La audiencia pública fijó después por decreto que el gobierno de la provincia se hace cargo de ese aumento que nosotros vamos a tener para los no residenciales, prometieron un sistema de reintegro, esta situación es beneficiosa para los socios y no para la cooperativa; nosotros, por otro lado, tenemos una discusión de paritarias, para junio y agosto, y nos volveremos a reunir en septiembre, mientras que los combustibles siguen subiendo y el 90 por ciento de nuestros insumos son en dólares, así que otra vez volvemos a tener un desfasaje entre una situación y otra", detalló para contextualizar la situación actual de la empresa prestadora del servicio eléctrico en la ciudad. 10.000 vecinos con problemas para pagar la luz En esta situación es preocupante el número de socios que tienen problemas para pagar la facturación del consumo eléctrico, "tenemos 10.000 socios que vienen a preguntar, a pedir planes porque tienen problemas para abonar la tarifa, a todas estas personas debemos atender durante el mes y tienen dificultades para pagar la luz y como solucionar sus problemas. Desde un principio dimos ocho cuotas sin interés, pero en el orden nacional cuando reclamamos por el aumento del 35 por ciento del primero de febrero y de marzo, cuando concurrimos a la Secretaria de Energía de la Nación y fuimos a plantear este problema y pedir para pagar en cuotas porque le dábamos esa facilidad al usuario, lamentablemente no nos

hicieron caso y ayer pagamos tres millones de pesos de interés", remarcó Russo.



En tal sentido, se dirigió a los vecinos y les dijo: "estamos haciendo lo imposible y un gran esfuerzo para que estén dentro del circuito, alguna solución debe tener cada caso, hay que buscarle la vuelta. El 30 por ciento de lo facturado a los residenciales es menor a 800 pesos y el 53 por ciento es inferior a 1500 pesos, sé que es difícil pero en gasto de energía, esa cifras son más baratas que pagar el cable, sin entrar en comparaciones", aclaró el integrante del directorio de CEC. Colgados

Con respecto a los cortes masivos, diferenció a los asociados con inconvenientes económicos y a los vecinos de los asentamientos que históricamente estuvieron "enganchados" en la luz. "Hay socios que no pueden prender el aire, el ventilador o el calefactor y no lo pueden hacer porque hay colgados en la línea que quitan la potencia, son quejas de los vecinos y tratamos de darles respuestas para evitar el robo de energía, tenemos la intención de que la gente no esté enganchada de la luz, al estar colgada tienen graves problemas de seguridad y no tenemos responsabilidad en esos casos", sostuvo. 50 cortes por día y 600 medidores retirados

Para la Cooperativa Eléctrica, esta coyuntura la está llevando un cuadro verdaderamente desesperante. "Tenemos unos 50 cortes diarios y cada semana les hacemos el retiro de medidores, es decir que por día quedan 50 asociados afuera; tratamos de que los socios puedan arreglar con planes de pago y facilidades, hasta le damos la oportunidad de hacer entregas a cuenta, pero lamentablemente las deudas se van incrementando, en los meses de enero y febrero, que es el último dato que tenemos, quitamos 600 medidores. Los enganchados están por otro lado, ellos nunca fueron socios", concluyó el contador en diálogo con diario El Sol.