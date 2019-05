Recomendación de la OMS: Hasta los 2 años, nada de celulares, tablets ni TV

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó este miércoles, por primera vez, recomendaciones sobre el tiempo que los niños pequeños pasan frente a las pantallas, cuánta actividad física deben realizar y cuántas horas dormir. Las recomendaciones abarcan niños de 0 a 5 años, un período crucial para el desarrollo de hábitos saludables.



Las recomendaciones, dirigidas a legisladores y profesionales en el ámbito de la salud y la educación, son aplicables a cualquier niño saludable, con independencia del lugar donde vive o su nivel socioeconómico. Para elaborarla, el organismo se basó en más de 270 artículos médicos y 10 estudios realizados en cinco países con más de 7500 participantes.



De acuerdo al documento, la OMS no recomienda que los niños menores de dos años estén expuestos a pantallas, ya sea ver televisión o jugar con celulares, tablets o computadoras. Y entre los dos y cinco años, limita el tiempo de uso a una hora diaria y "si es menos, mejor".



Buenos hábitos

En un momento en que la obesidad representa una amenaza creciente para la salud pública y que el 80% de los adolescentes "no son lo suficientemente activos físicamente", la OMS estimó necesario difundir una lista de buenos hábitos para menores de 5 años, un periodo crucial para el desarrollo de un estilo de vida.



Aún reconociendo que estos consejos se basan en "pruebas de débil calidad", la agencia sanitaria afirma que sus recomendaciones pueden aplicarse a todos los pequeños, sea cual sea su sexo, entorno cultural o estatus socioeconómico.



Para los bebés de menos de 12 meses, la OMS recomienda al menos 30 minutos de actividad física diaria, incluyendo en posición ventral para aquellos que todavía no caminen.



No hay que mantener a los bebés en un carrito, en una silla alta o en la espalda de alguien durante más de una hora ininterrumpida, y tienen que dormir entre 12 y 17 horas diarias, según la OMS.



Para los niños de 1 a 2 años, la agencia aconseja tres horas de actividad física por día, no más de una hora de "tiempo sedentario de pantalla", y al menos 11 horas de sueño.



Y para los de 3 a 4 años, las tres horas de actividad física diaria deben incluir al menos una hora de movimiento "de moderado a vigoroso". El tiempo dedicado a las pantallas no debe superar tampoco una hora.