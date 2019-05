Blas Zapata fue reconocido en Córdoba como "el último gaucho entrerriano"

El payador Blas Zapata, fue reconocido en Córdoba por su trayectoria.En diálogo conV, dijo que "un amigo me invitó a Córdoba para un encuentro de recitadores, poetas, escritores. Había gente de Chile, Uruguay, Brasil. Eso fue el sábado. Me entregaron una placa, no lo esperaba. Uno no es profeta en su tierra"."Me entregó la placa la gente que trabaja en una ONG Rescate de Valores. Yo estuve en Cosquín y me habían dicho una vez para que vaya. Ahora van a venir ellos", agregó.Asimismo, indicó que "recité toda la vida, desde chico en las jineteadas y demás. Yo nací en Viale y me crié en Crucecita Séptima. Ahí encontré el respeto, compartir lo poco que uno tiene y muchas cosas buenas. La gente en el campo trabaja todo el día, no tiene tiempo para la maldad"."Sé poco escribir, a todo lo tengo guardado en la memoria. No escribo para que otros no lean errores", agregó.