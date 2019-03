Un argentino se contagió sarampión durante un crucero a Brasil

Prevención

La Secretaría de Salud de la Nación volvió a emitir un alerta por lapor algunas playas y balnearios de Brasil. El gobierno brasileño decidió realizar un importante operativo para bloquear los casos, con unas 10.000 vacunas, ante la detección de la enfermedad en tripulantes y pasajeros.informando el antecedente de viaje al profesional tratante con la finalidad de proceder a implementar las medidas de control en el nivel local", recomienda la Secretaría de Salud.Hay un antecedente importante. La semana pasada también se emitió un alerta por un caso de sarampión en Rosario. Es un hombre de 35 años con antecedente de viaje al sudeste asiático y a Canadá, que evoluciona favorablemente.En relación con los casos detectados en el crucero, uno de los más modernos del mundo y con capacidad para más de 5.000 pasajeros, el Ministerio de Salud brasileño confirmó 13 casos de sarampión en tripulantes de distintos países (India, Italia, Ucrania, Brasil y Sudáfrica) y también informó que se detectaron 18 casos -hasta el momento- en los estados de Santa Catarina y San Pablo, con este antecedente de viaje.Como estrategia para bloquear nuevos casos,Sobre todo están preocupados por los pasajeros que embarcaron en el crucero el 16 de febrero en el puerto de Santos (también se vacunará a los que desembarcaron en ese lugar el 15 de febrero). En el programa de excursiones del crucero estaban previstas paradas en Camboriu y la isla de Porto Belo en Santa Catarina, entre otros destinos.La Secretaría de Salud recordó estas recomendaciones para los argentinos que viajan al exterior:-Verificar esquema de vacunación completo para la edad según Calendario Nacional de Vacunación. De no contar con las 2 dosis recomendadas, la vacuna contra el sarampión debe ser aplicada mínimo 15 días antes del viaje.-Los niños de 6 a 11 meses que viajen a áreas de circulación viral activa, deben recibir una dosis de vacuna triple viral. Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación. Se administrarán las dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación al año de vida y al ingreso escolar.-Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son considerados inmunes (como ya tuvieron la enfermedad, cuentan con anticuerpos).También se le solicitó a los equipos de salud de las distintas provincias intensificar la vigilancia epidemiológica de casos de enfermedad febril exantemática (EFE) haciendo especial énfasis en los antecedentes de viajes. Ante un caso sospechoso, se debe notificar en forma inmediata a las autoridades de salud provinciales y nacionales para tomar medidas de prevención y de bloqueo de nuevos casos.