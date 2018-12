Pirotecnia: ¿Cómo cuidar la audición durante las Fiestas de Navidad y Año Nuevo?

Eldurante las fiestas es una práctica que se viene desalentando durante los últimos años en todo el país, aunque la manipulación directa de la pirotecnia, pero también puede afectar de forma secundaria a personas que se encuentran en las cercanías., especialmente si la persona se encuentra a una distancia reducida del soporte explosivo.Si bien el oído tiene un sistema de protección natural contra los sonidos fuertes, este se activa tras 10 centésimas de segundo; mientras que la pirotecnia suele tener una duración muy corta de aproximadamente 1 centésima de segundo.Agustina Leiro, fonoaudióloga y asesora de Gaes Centros Auditivos explicó que "la pirotecnia puede llegar a niveles elevados que se ubican entre los 150 a 175 decibeles, mientras que el sistema auditivo puede tolerar hasta 90 dB sin generar consecuencias en la audición"., ya que cuanto más lejos esté la persona menor será el daño. En cuanto a los, ya que su sistema auditivo es más sensible que el de un adulto", indicó Leiro.Aquellas personas que manipulen pirotecnia pueden. Este tipo de protección es la más recomendable y efectiva para disminuir el impacto sonoro de las explosiones.Si embargo, identificar esta pérdida auditiva puede llevar tiempo por lo que hay otros signos a los que se les debe prestar atención en el caso de una urgencia."Un síntoma para tener en cuenta es ladebido a un desgarro en la membrana timpánica. También si se identifica que una persona presenta alteraciones del equilibrio, esta tambaleante o mareado ya sea sentado o acostado y se siente débil o con vértigo es necesario concurrir con rapidez a una sala de urgencias para que la persona sea atendida a la brevedad", comentó.Otro síntoma recurrente en personas expuestas a ruidos excesivos como el de la pirotecnia son losque no corresponde a una fuente externa.Si bien con el transcurrir de las horas puede desaparecer o aplacarse, cuando este síntoma no se elimina, es necesario recurrir a una consulta médica para definir un tratamiento acorde.