Le hicieron una multa de $ 14.000 por andar en bicicleta sin casco

María Teresa Ambrosini, una docente jubilada, fue multada por utilizar su bicicleta sin casco, algo que está prohibido según la nueva ley de tránsito de la provincia de Mendoza.



De acuerdo a sus declaraciones, la jubilada iba a la panadería, que estaba a dos cuadras de su casa, cuando una agente la paró y la multa con 14.250 pesos.



"La oficial me dijo que debía saber que no se puede circular más sin casco y sin las lucecitas. Pero yo no sabía, si había estado como cuatro meses sin salir por un problema de salud", dijo.



Tras el hecho, la jubilada fue a realizar un descargo pero no tuvo una respuesta favorable y terminó pagando $ 8,550 por el descuento de pago voluntario.



El hecho, fue fuertemente criticado en las redes sociales y una gran cantidad de ciudadanos exigen que le devuelvan el dinero.