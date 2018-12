Niña a la que le practicaron aborto: Abogado dio detalles sobre el caso

"Gracias Pedro, volví a vivir". El mensaje de whastapp lo escribió la nena de 13 años que tras una violación, quedó embarazada y a la que le practicaron un aborto que luego generó polémica a raíz de las noticias que dieron cuenta de que el feto había tenido una sobrevida de 10 horas.El abogado que representó a la familia, Pedro de la Madrid expresó al respecto:Entonces, la chica les relató a sus padres la verdad de lo que pasaba. Que había sido violada y que estaba embarazada."La llevan al Hospital Masvernat y se confirma el embarazo. Ahí se activó el protocolo. El mismo hospital comunica al Copnaf y a la Defensoría Pública que hace la denuncia por abuso", señaló."En la primera consulta, la nena estaba de 19 semanas de gestación. Y la tuvieron a las vueltas dos semanas más", aseguró De la Madrid.Ante la tardanza y por el embarazo que continuaba su curso, los padres decidieron consultar al letrado: "Me dicen que la nena está mal, que está depresiva porque no quiere seguir adelante con el embarazo y en el hospital le están dando vueltas".De la Madrid solicitó algunos certificados y pidió hablar con la nena: "".Entonces, el nosocomio internó a la nena y al día siguiente se le practicó el aborto.. Todo el procedimiento habrá llevado 10 minutos. Ese policía declaró en la causa y dijo que le entregaron en forma inmediata el frasco con formol. Todo eso está en el expediente, además de la declaración de la médica", confirmó para desmentir que el feto haya tenido una agonía de horas en una chata."El día después del aborto, la nena me mandó un mensaje en el que me decía: 'Gracias Pedro, porque volví a vivir'", contó el abogado.Pero esa nena probablemente ya no será la misma: "Hay como un endurecimiento, como que se endureció. Cuando hablé personalmente la primera vez, lloraba todo el tiempo. Ahora hablé por teléfono y la percibí muy dura. Eso es una consecuencia de un shock traumático, no sólo por el aborto sino por haberse enterado de todo lo que dicen", concluyó el profesional en declaraciones a