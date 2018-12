Le faltan las piernas y con su carro persiguió a ladrón que hirió a una abuela

Un delincuente golpeó y derribó a una mujer mayor para robarle su cartera. El hecho fue advertido por un valiente joven, al que le faltan las piernas. Junto a su compañero persiguieron al malviviente y lograron alcanzarlo. Lo retuvieron hasta que llegó la Policía.La víctima debió ser hospitaliza por las lesiones que le provocó el delincuente al golpearla y luego al empujarla al suelo para robarle la cartera. En ese momento por calle Las Heras de Concordia, Paulo transitaba en su carro de tracción a sangre haciendo fletes y no dudó en perseguir al ladrón, en compañía de su amigo.Mientras esperaba para declarar en la seccional Segunda dio detalles de su oportuna intervención. "Sentí los gritos de la señora, lo corrimos y lo alcanzamos; lo manoteamos en Las Heras y Feliciano, pero el delincuente disparó para el barrio El Sapito. A pesar de mi discapacidad colaboré con mi carro para correrlo con mi compañero hasta que logramos pararlo. Vimos cómo le pegaba a la mujer y eso no puede ser".Los jóvenes, Paulo y "Negro", ahora esperan el accionar de la justicia, para que el delincuente "no entre por una puerta y salga por otra", dijeron al diario El Sol.