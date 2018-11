Las previsiones del comportamiento del Río Uruguay para los meses del verano

Nuevas lluvias

Supera los valores medios

Lluvias abundantes

El ingeniero Eduardo Zamanillo, profesional del área de Hidrología de CTM Salto Grande, comentó el repunte del río Uruguay "se debe a las precipitaciones en la cuenca media y en parte de la cuenca media-alta", pero que "no han sido muy significativas", dijo aAsimismo agregó que "las lluvias más importantes fueron entre San Javier (Misiones) y Paso de los Libres (Corrientes), y en este momento va haciendo pico en Paso de los Libres". Estas últimas son las que "se trasladan hacia el embalse, por lo que los caudales más altos estarán entrando entre ayer (miércoles) y las próximas 48 horas".El ingeniero del área de Hidrología de CTM Salto Grande remarcó que la altura del río Uruguay "en principio no se modificará", aunque hay lluvias previstas que "afectan fundamentalmente la cuenta media alta y -en menor medida- la cuenca inmediata".El comportamiento del río será "en función de cómo se desarrollen las precipitaciones en los próximos días", dijo y agregó que "difícilmente haya modificaciones que compliquen la situación".El ingeniero detalló que "desde antes de comienzo de la primavera se ha empezado con una secuencia de lluvias que han afectado en diversos momentos toda la cuenca. Desde principios de septiembre y hasta ahora hemos tenido 5 crecidas, por eso hemos visto que el nivel del río ha estado por encima de los valores medios para esta época".De acuerdo lo que anuncian los pronósticos, "estamos yendo hacia lo que sería un Niño tardío que tampoco es potente como en el 2015 o del 2009, pero suficientes para generar lluvias por encima de las normales", explicó Zamanillo.En este sentido, adelantó que los diversos servicios meteorológicos pronostican "para este trimestre de Diciembre, Enero y Febrero, sigue habiendo para toda la Mesopotamia y otras regiones de la Argentina, pronóstico de lluvias por encima de las de las normales con 80% de posibilidades de que las lluvias sean normales o superiores".Pero teniendo en cuenta que "el fenómeno se potencia en primavera, y ahora se está corriendo hacia el verano", no habría complicaciones con la altura del río en el puerto local.Según informó a este medio la prefectura en la mañana de este viernes, el río Uruguay alcanzó los 7.50 metros y se encuentra Estacionario frente al puerto de Concordia.El nivel del embalse para los próximos días tenderá a 35.30 metros, indicó la Gerencia de Ingeniería y Planeamiento - Área Hidrología.