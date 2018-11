Inició el Juicio Académico a docente universitario por "abuso y acoso" a alumnas

Comenzó este jueves el Juicio Académico al profesor Conrado "Rudy" Astudilla, acusado de "abuso y acoso sexual" por cuatro estudiantes de la carrera de la Psicología que dicta en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Fhaycs) de la UADER.En ese marco, un grupo de estudiantes se concentró frente a la sede del rectorado de la Universidad con pancartas en las que podía leerse "basta de violentos en UADER", registró"Después de cuatro años de reclamos y pedidos de justicia, tras la denuncia que ingresé en 2041, hoy finalmente y porque se sumaron otras denuncias más, Rudi Astudilla fue citado a declaración indagatoria para dar inicio a su juicio académico, el que esperemos concluya con su apartamiento del cargo porque es una persona peligrosa para estar al frente del aula, es un abusador acosador, violento, misógino, manipulador", denunció ante, Andrea, una de las denunciantes."Ese hombre no puede seguir relacionándose con chicas que tienen hasta 30 años menos que él", sentenció, al tiempo que aseguró que "está a la pesca de las cientos de estudiantes a las que les dicta clases"."Rudi abusa de su relación de poder para generar relaciones asimétricas con sus estudiantes, porque no estamos parados en el mismo lugar y porque nos lleva de 20 a 30 años. Es un hijo bien sano del patriarcado, que tras insistir, como la hace la mayoría de los varones machistas, para ver si se abre una puerta o no, una vez instalado desde su lugar de `amigo´, trata de acceder a relaciones amorosas afectivas, para comenzar su manejo de manipulación y violencia", detalló la joven respecto de la modalidad del docente denunciado."Cuando hemos querido salir de esas relaciones al ver que se transforman en tóxicas y violentas, comenzaba el acoso", sentenció, al tiempo que habló de "golpes" a otras de las denunciantes. "Él tiene dos causas penales abiertas por violencia de género, una en Entre Ríos y otra en Santa Fe, además de dos órdenes de restricción hacia estas dos mujeres, las que no ha cumplido", indicó. La joven también denunció que el profesor "incumplió" las disposiciones judiciales, y que "grafiteó las puertas de las casas y las paradas de colectivos" por las que circulan las denunciantes.Y en ese sentido, recalcó además que, "UADER no garantizó las condiciones de alejamiento de esta persona" de las alumnas que lo denunciaron. "Nosotras nos teníamos que cuidar de él", remarcó.En la oportunidad, la joven comentó que el docente dijo sentirse "amenazado moralmente" por la presencia de los estudiantes.