Imágenes: Pescaron una raya de 130 kilos en el río Paraná y la devolvieron

Un grupo de cuatro amigos pescó una gigantesca raya de 1,80mts. de diámetro y con un peso estimado en 130 kilos. "No la podíamos subir a la lancha. Fue una locura total", aseguraron. Después de fotografiarse junto al animal, no dudaron en devolverla al río, pudo saberOcurrió en horas de la madrugada de este lunes, después de unas cuatro horas de trabajo en las aguas del Paraná, más precisamente a la altura de Fighiera, una localidad del Departamento Rosario, provincia de Santa Fe, ubicada 37 kilómetros al sur de Rosario.Se trató de Franco Romagnoli, Guillermo Doroni Edgar Silva y otro al que nombraron como Dani. "Bestias si las hay", subrayó uno de los pescadores."Todo empezó cuando este señor me llamó y me dijo, `Franquito, el 18/11 voy a ir a buscar una raya más grande que la de Jeremy Wade, (en relación al presentador de televisión británico y autor de libros sobre pesca con caña), y vamos a romper otro récord´", contó Franco Romagnoli. Es que según indicó, su pesca anterior, de las dignas de ser contada, había sido un patí de más de 25 kilos en el invierno pasado.Este grupo de amigos, arribó a la localidad santafesina de Fighiera, provenientes la ciudad bonaerense de Azul, "con los equipos adecuados y con la fé de siempre"."La buscamos todo el día sin resultados", rememoró Romagnoli, hasta que cerca de la medianoche de este domingo, la calma del río se convirtió en "una corrida descomunal".Según describió, fueron dos horas de pelea, cada uno con la caña, pero "la bestia", como nombró a la gigantesca raya, no se dejaba atrapar.Fue así que cerca de las 3 de la mañana del lunes, Romagnoli decidió pedir ayuda a otros de sus dos amigos, "Dani y Guillermo Doroni", quienes "no dudaron" en acudir al llamado."La bestia nos estaba ganando. Pero ya siendo cuatro personas, la cosa se puso un poco más fácil", resaltó, al tiempo que reveló: "Éramos cuatro personas y no la podíamos subir a la lancha. Fue una locura total".En las imágenes se observa que el animal tenía 1,80mts. de diámetro y un peso estimado en 130 kilos."Devolver este animal al río no tiene precio!!! Quizá nos volvamos a cruzar!", esperanzó el pescador.