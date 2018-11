Identificaron a otros dos soldados caídos en Malvinas: Ya son 104 en Darwin

Homenajearon al Equipo Argentina de Antropología Forense

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó hoy que se logró identificar a dos soldados muertos en la guerra de Malvinas. Uno de ellos es Víctor Rodríguez, oriundo de Lomas de Zamora. En el segundo caso, sus allegados pidieron postergar unos días la publicación de su identidad por razones familiares.Con la identificación de los cuerpos de estos dos soldados, ambos condecorados por su valor en combate, suman 104 los cuerpos reconocidos por la misión humanitaria encabezada por la Cruz Roja Internacional y que cuenta con el valioso trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense."Estamos muy contentos por cómo se pudo concretar este Plan Humanitario, una iniciativa que estuvo estancada por las mezquindades políticas, que hicieron dilatar las respuestas a las familias que esperaron durante tantos años", señaló Claudio Avruj, secretario de DDHH de la nación.Víctor era de Banfield y había nacido el 21 de julio de 1962. Poco antes de ingresar al servicio militar, en el Regimiento 7 de La Plata, tuvo que abandonar los estudios para ayudar en la economía familiar de sus padres. "Era un ferviente creyente, llegó a ser catequista", cuenta aNora Rodríguez, su hermana que tiene vagos recuerdos de Víctor. "Cuando murió en Malvinas el 10 de junio de 1982, yo tenía solo 4 años", recuerda.Nora se encontró hace poco con Mabel Godoy, la novia de Víctor en esos años, que la acompañó a recibir la notificación. "Con Mabel se conocieron en una caminata a Luján", recuerda Nora, que además de la identificación recibió una medalla de la Virgen de Luján, que acompañó a su hermano en su tumba durante 36 años."Es tan emocionante esto para mí. Es como reencontrarme con mi familia. Mis padres fallecieron hace unos años, reconocer a Víctor me llena de felicidad", relata Nora. Que ya prepara su viaje a las islas, para visitar su tumba en Darwin, el año que viene.Hace tres años, El Jardín de Infantes "Ángel Etcheverry" de La Plata, decidió agasajar al soldado caído llamando con su nombre al Salón de Usos Múltiples del establecimiento. El impulsor de este gesto fue el portero de la escuela, Antonio Reda, amigo y veterano de Malvinas, que encontró así la forma de homenajear a Víctor Rodríguez.Reda lo recordó en ese acto: "Fuimos amigos desde la instrucción militar, compartimos la carpa durante 60 días. Su familia era muy pobre, nunca lo pudieron visitar".Luego de la etapa de instrucción, los dos se incorporaron como mozos en las tareas diarias del regimiento. En Malvinas fueron destinados a distintas secciones. "Él estaba en Monte Longdon cuando me enteré de su muerte", recuerda su amigo.Reda viajó a Malvinas años atrás, y no pudo encontrar su tumba en el cementerio de Darwin. Hoy Víctor se convirtió en el soldado identificado número 103. Ahora su cruz llevará su nombre, como la sala del Jardín de Infantes que los reúne a ambos en presencia y en el recuerdo.En Darwin existen 121 tumbas de caídos argentinos con 122 cuerpos en total, de los cuales fueron reconocidos 90 antes del viaje y 14 más en los últimos meses, llevando la cifra a un total de 104.En el marco de la conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de DDHH, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación rindió homenaje al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), institución pionera en la aplicación de la ciencia forense a la investigación de violaciones a los derechos humanos en el mundo.La ceremonia tuvo lugar en el marco del Ciclo "7 en 70", que lleva adelante la Secretaría para conmemorar los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a través del reconocimiento a personalidades e instituciones por su labor y compromiso con la vigencia de los derechos humanos.Participaron del homenaje el secretario Claudio Avruj, el presidente del EAAF, Luis Fondebrider, y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que agradeció el compromiso del Estado y la labor del Equipo por su trayectoria y profesionalismo.La labor del EEAF también será reconocida por la Cruz Roja Internacional. El 21 de noviembre en la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Ginebra se reconocerá el trabajo de identificación de los restos de los soldados argentinos sin nombre, sepultados en las tumbas con la leyenda "Soldado Argentino solo conocido por Dios". Del encuentro, participarán la Misión Permanente de la República Argentina y la Misión Permanente de Reino Unido en Ginebra. Lo que buscan desde la organización es destacar y mostrar como ejemplo la tarea de los forenses del EAAF que trabajaron en la exhumación en el Cementerio de Darwin. "El objetivo del evento es presentar las buenas prácticas efectuadas durante el Plan del Proyecto Humanitario (PPH)", indicaron desde el Comité Internacional de la Cruz RojaDesde su creación en 1984, el EAAF ha prestado servicios y asesoramiento en más de 30 países para esclarecer hechos de desaparición forzada en distintos puntos del planeta atravesados por la conflictividad política y social.En nuestro país, tuvo un rol central brindando respuestas y acompañando a las familias de las víctimas del Terrorismo de Estado en su búsqueda de verdad y justicia.Asimismo, en el marco del Plan Proyecto Humanitario Malvinas, el organismo realizó una destacada tarea en la identificación de nuestros héroes de Malvinas, a través de la exhumación y toma de muestras de los restos sepultados en el Cementerio de Darwin.