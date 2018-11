Serios inconvenientes en La Paz por las lluvias: Al menos 20 evacuados

Con alrededor de 200 milímetros de lluvia caída en La Paz, desde el municipio informaron que asistieron a unas 50 familias y hay 20 personas evacuadas en el Centro comunitario Semillita de Bº Feria.Esa ciudad del norte entrerriano es una de las más afectadas por el temporal. el servicio de energía eléctrica se normalizó casi en la totalidad a las 15.30 del lunes y el servicio de agua también se estaba normalizando por estas horas.Las imágenes difundidas en las últimas horas a través de las redes sociales muestran la magnitud del fenómeno, con arroyos desbordados e incluso, en una de las fotos se observa "en el balneario, abajo del faro, un caballo ahogado", según describió la persona que tomó la foto.En caso de lluvias y anegamientos:1) Asegúrese la potabilidad del agua para beber. Ingerir solo agua potable2) En caso de quedar aislados por las aguas de noche, mantener una luz encendida (linterna, farol, baliza, etc.), agitándola.3) Si la situación empeora y las aguas alcanzan un nivel crítico, se procederá a evacuar. Lleve documentos importantes en bolsa impermeable. Evalúe artículos más imprescindibles para llevar (medicamentos, primeros auxilios, ropa abrigo, artículos de higiene, etc.)4) Sólo evacúe por nuestros propios medios cuando el agua no nos cubra las rodillas.5) No cruce puentes/badenes que estén tapados por correntadas por baja y suave que parezca, ni caminando, ni en vehículo. Respete los vallados que encuentre a su paso.6) No circular por calles inundadas.7) No intente realizar rescates de personas en peligro arrojándose al agua si no lo sabe hacer, por más sencillo que parezca.pAlejarse de lugares donde puedan producirse derrumbes.9) No manipular equipos eléctricos conectados en lugares mojados. Deben ser secados y controlados antes de funcionar nuevamente.En caso de derrumbes:1) Alejarse de lugares donde se hayan producido derrumbes.2) Llamar de inmediato a los Servicios de Emergencia3) Mantener la serenidad4) Evitar aglomeraciones5) No gritar6) No agravar la situación: quienes intenten un rescate sin tener los conocimientos adecuados y estar debidamente entrenados, pueden causar graves daños e incluso la muerte a las personas accidentadas.7) No tocar cables eléctricos dañados u objetos que contacten con ellos.Por cualquier inconveniente comuníquese de forma urgente a los números de emergencias.Bomberos 100Policía 101Prefectura 106Hospital 9 de Julio 107Municipalidad 24hs, 0800-444-5585