Descargo de una deportista olímpica argentina que no consigue ropa de su talle

Como me pasa siempre... Me llega la invitación a un evento hermoso, una gala y salgo a buscar un vestido para la ocasión. Y el vestido más grande no me entra. Mis 120-100-115 están nuevamente fuera de límites. Y yo termino frustrada con todo, llorando en mi auto. pic.twitter.com/11VbSUfNAA — JennyDahlgren (@JennyDahlgren) 8 de noviembre de 2018

A través de su perfil en Twitter, la joven de 34 años contó que, con motivo de una gala a la que fue invitada, había ido a comprar un vestido de fiesta pero no había podido conseguirlo debido a las medidas de su cuerpo."Como me pasa siempre. Me llega la invitación a un evento hermoso, una gala y salgo a buscar un vestido para la ocasión. Y el vestido más grande no me entra. Mis 120-100-115 están nuevamente fuera de límites. Y yo termino frustrada con todo, llorando en mi auto", escribió angustiada.La publicación tuvo una gran repercusión en la red social, ya que miles de personas se sintieron identificados con el reclamo de Dahlgren. Además, reflotó la necesidad la aplicación de la ley de talles para evitar este tipo de cosas.La atleta contó que el episodio le hizo recordar inseguridades que había sentido en su adolescencia y que pesaba que había superado. "Siento que volví a esa niña de 15 años que soñaba con vivir su vida en otro cuerpo", confesó."Es muy difícil tener una autoestima sana cuando todo el tiempo la sociedad te marca de diferentes formas que no encajas. La ley de talles importa porque situaciones como esta me hacen sentir alienada de la sociedad y golpean fuerte", dijo la joven en el mismo hilo.Sin embargo, Dahlgren recibió cientos de mensajes de apoyo y, a través de la misma red, el diseñador de indumentaria Santiago Artemis se ofreció a vestirla. "¡Yo te visto tesora! ¿Para cuándo es la fecha?", escribió el modisto y la atleta respondió enseguida.