La alcoholemia le dio positivo y dijo que era por el vinagre de la ensalada

No. No dijo que fue sólo un vasito y que estaba en perfectas condiciones para manejar. Un joven conductor puso como excusa de un test de alcoholemia que le dio positivo, y por el cual le llevaron el auto al corralón, que era por el vinagre de alcohol que le había puesto a la ensalada.Todo quedó registrado en un video, en el que se ve como el muchacho es sometido al test de alcoholemia realizado durante un control en el barrio porteño de Palermo, y su conducta posterior.El joven dio 0,20 en el control y como tiene carnet de principiante el límite permitido es cero. Contó que manejaba el auto porque era el conductor asignado ya que sus amigos estabas "copeteados"."¿Sabés lo que me hizo mal? el vinagre de alcohol que le puse a mi ensalada", dijo el joven que conducía el auto que era de su padre. Según manifestó, era de tomate y cebolla, y eligió ese menú para estar liviano, porque con sus amigos habían decidido ir a un boliche.