Corridas y confusión en un sanatorio: pensaron que había un incendio

Momentos de zozobra y confusión se vivieron pasadas las 20 de este martes cuando los pacientes y familiares comenzaron a ver algo así como un humo blanco y comenzaron a correr buscando las puertas de salida del Sanatorio Concordia, pensando que se había producido un incendio, hasta se pensó en un escape de gas.



Desde el sanatorio relataron que "exactamente a las 20.10 hs, estaba el camión del oxígeno, que larga un vapor blanco y los familiares de los pacientes que están en terapia intensiva, empezaron a ver el humo blanco y pensaron que se trataba de un incendio y hasta pensaron que era una pérdida de gas. Comenzaron a ponerse muy nerviosos, salieron corriendo y sacaron los pacientes, nada más. Fue un alerta que no existía, no era un incendio ni tampoco una pérdida de gas".



En tal sentido, aclararon que "eso siempre pasa cuando el camión carga con las mangueras a los 4 tanques que están en planta baja en el fondo del patio en la parte de mantenimiento del sanatorio. La gente, que era bastante, se asustó porque no conoce el sistema y salió corriendo".



Finalmente, desde el Sanatorio mencionaron que tras el hecho, hubo mucha gente que llamó por teléfono para ver qué pasaba y si era cierto que había un escape de gas. "Les decimos que solo fue un momento de alerta con la gente por el susto y salió corriendo", mencionaron a diario El Sol.