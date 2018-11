Alertan sobre las consecuencias de no limpiarse entre dientes

"Muchas personas simplemente no saben de la necesidad de este proceso para complementar el cepillado. Algunos piensan que es una preferencia personal, que sirve solamente para sacar restos de comida entre los dientes o cerca de la línea de la encía. Pero es una cuestión de salud general", asegura la odontóloga Lucía Benites.



La especialista destacó que "está comprobado científicamente que las bacterias bucales acumuladas pueden pasar al torrente sanguíneo y viajar así por el sistema circulatorio llegando a distintos rincones del cuerpo".



"De esta manera, las afecciones son un factor predisponente para sufrir diabetes, ataques al corazón e inclusive ACVs", indicó la odontóloga.



Gran cantidad de personas sufren enfermedades periodontales (inflamaciones y afecciones en las encías provocadas por una limpieza bucal incompleta), y lo descubren a partir de algunos síntomas como el sangrado o el sarro en los dientes.



Esta enfermedad evoluciona lentamente y, en algunos casos, como en el de los fumadores, no presentan dolor ni señales de alerta visibles.



Otra de las consecuencias más importantes está relacionada con las caries interproximales: aquellas que se forman en los espacios interdentales y terminan dañando dos piezas.



Este tipo de caries avanzan bastante rápido ya que, en esta zona, la estructura del diente es mucho más fina que el área de masticación.



De esta forma, es posible, que, si no se detectan a tiempo, se profundicen hasta el nervio provocando sensibilidad dental o dolores fuertes. La clave: crear rutinas desde chicos

"Es muy importante que los más chicos aprendan a limpiar bien sus dientes durante el crecimiento. Por un lado, tenemos que dar el ejemplo como adultos, y por otro, enseñarles qué hábitos deben incorporar a su rutina", explicó la odontóloga.



Benites destacó que "a medida que los dientes definitivos van saliendo y se van juntando entre sí, debemos explicarles cómo pueden limpiarlos".



"En este proceso, podemos acudir a los elementos especialmente diseñados para ellos, como los cepillos dentales infantiles o los hilos con mango, finos y cómodos de agarrar", concluyó.