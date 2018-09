Tiziano es un bebé que lucha por su vida y sus padres piden ayuda

Tiziano Sosa, es un bebé puntano de apenas dos meses que lucha por su vida en el Hospital San Luis, ya que nació con labio leporino, hipoplasia radial, laringomalacia y un soplo en el corazón. Debe ser intervenido quirúrgicamente y sus padres piden ayuda para afrontar gastos, porque ninguno puede trabajar ya que no solo están al cuidado del pequeño sino también de sus otras dos hijas de 2 y 4 años.Romina Quiroga, mamá de Tiziano, explicó que su hijo ya tuvo que atravesar una traqueotomía y tiene otra programada. "Por todas las patologías que padece se dificultan las cirugías. Estamos rezando mucho para que salga todo bien y sigamos con el tratamiento que requiere de mucho tiempo", confesó en una entrevista radial al programa Agenda Abierta de Nino Romero.

"Estoy todo el tiempo en el hospital con Tiziano, y me encuentro un poco más entera por mis otras dos hijas. Como mi marido cuida de ellas, no puede trabajar," explicó dolorida la madre.Romina contó que el primer mes de vida de Tiziano estuvo internado en la clínica privada Cerhu y los gastos del tratamiento se los descuenta Dosep, la obra social del estado, por planilla. Como no podían continuar pagando, tuvieron que trasladar al bebé al Hospital de San Luis.El matrimonio el único ingreso que tiene proviene del Plan Solidario y como están dedicados completamente a Tiziano y a sus otras dos hijitas, no pueden trabajar. Es por eso que organizaron un campeonato de truco para el sábado 8 de septiembre a partir de las 21 en calle 25 de Mayo y General Paz. El primer premio es de $1500 y el segundo son dos pollos y dos botellas de vinos. La inscripción por pareja es de $150.Además, la familia organizó una rifa en la que sortearán un juego de sábanas de dos plazas y uno de toallas. El costo del número es de $50. Los interesados en participar o colaborar se pueden comunicar a los números 0266-154944806 y 0266-155115482. Fuente: (Víapaís).-