Video: Intensas lluvias en algunas ciudades y granizo en otras localidades

Abundantes lluvias

Granizo y lluvia en Bovril

En la costa del Uruguay

Paraná Pronostican posibles tormentas y ráfagas de viento para hoy en Entre Ríos

El pulso de aire frío avanzó muy lentamente desde la zona de cuyo y formó un sistema pre-frontal que afectó la nubosidad de norte a sur en la zona, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Ello, se tradujo en lluvias y tormentas desde el sur de Corrientes y la República oriental del Uruguay.; y en lugares muy puntuales de los departamentos de Paraná, Victoria y La Paz se registró la presencia de granizo", explicó a Elonce, director provincial de Defensa Civil, Lautaro López.De acuerdo a lo que indicó el funcionario, "la cantidad de lluvia caída fue de 15mm acumulados y vientos no muy fuertes"."El Este y Noroeste de la provincia fueron los sectores afectados por una situación de tormentas y lluvias, y en algunos sectores se le agregó la caída de granizo en distintas dimensiones, que no significaron muchísima importancia", aclaró López.De acuerdo a lo que comentó, junto al Departamento provincial de Meteorología y los municipios, la situación fue monitoreada. "En términosLectores de Elonce, enviaron sus fotos y videos que registraron durante el fenómeno meteorológico. En las imágenes se puede ver la gran cantidad de lluvia precipitada, como también en las fotos, mostraron el granizo que cayó esta mañana, según indicaron a este medio.Las abundantes precipitaciones llegaron ayer a Concepción del Uruguay, Colón y también, se pudo saber que hubo lluvia y granizo en la ciudad uruguaya de Paysandú, limítrofe con Colón.En Concepción del Uruguay, las intensas lluvias de la tarde del miércoles, formaron una gran laguna. El agua se acumuló en las cuadras de Belgrano entre 14 del Oeste y Lacava, una de las más afectadas y muchos de los vecinos no pudieron salir de sus casas.Los vecinos señalaron aque salir de sus casas, se transformó en una verdadera aventura.En la ciudad uruguaya de Paysandú, frente a la entrerriana de Colón, las lluvias fueron intensas. Las abundantes lluvias que se registraron ayer en todo el departamento tuvieron su grado diferente en Guichón, donde desde las 20 y aproximadamente durante casi 10 minutos, cayó mucho granizo en toda la ciudad y zonas aledañas, según confirmó. Además, se desbordó la Cañada de los Zorros.Granizó en algunos puntos de la, se produjo una pequeña granizada en la región. Puntualmente, se supo que cayeron pequeñas piedras en la zona de La Guardia y Colastiné.