Grabó la llamada donde un sujeto intentó estafarlo con la Reparación Histórica

Escuchá el audio de la conversación

En el transcurso de esta semana se conocieron varios casos de estafa a jubilados a quienes llamaba telefónicamente un supuesto empleado de Anses, diciéndole al receptor que era beneficiario de la Reparación Histórica, para luego hacerlos ir a un cajero a realizar transferencias, con la promesa de cobrar la presunta reparación. En uno de los casos que se conoció en nuestra provincia, una jubilada perdió 200.000 pesos.Esta semana Lucas, un ciudadano que fue receptor de uno de estos llamados, grabó la conversación con el objetivo de que se difunda y se dé a conocer la metodología implementada por los timadores."Mi abuela estaba recibiendo desde hace aproximadamente un mes, llamadas permanentes a su teléfono fijo de alguien que le planteaba el tema del cobro de la reparación histórica. Tema del cual sé, porque ingresé en el sistema, que ella no es beneficiaria. Como la cansaron tanto, finalmente les dijo que yo era el apoderado, y les paso mi número de celular", continuó diciendo Lucas. Y agregó que "los tipos son tan cara rota, que me llamaron hoy temprano hablándome de montos definitivos, de aumentos por mes y del retroactivo que le correspondería, que era algo así como 86.700 pesos".Seguidamente al indagar sobre cómo se implementaría este pago, los estafadores contestaron que se implementaría a través de una transferencia, de la cual obtendría un ticket que sería diferente al ticket que habitualmente emite el cajero automático cuando se realiza el cobro de haberes o extracción de dinero."Con ese ticket, que claramente era diferente a los de cobro por tratarse de una transferencia de dinero, debía dirigirme a la Unidad de Atención Integral (UDAI) más cercana, donde le pagarían un aumento retroactivo de 4 mil pesos, y 4 mil pesos mensuales junto a lo que es su sueldo", indica en el audio quien tuvo la perspicacia de comprender que se trataba de una estafa, y dejarlo registrado para que se conozca la metodología implementada.Las estafas telefónicas están afectando a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, en un momento en el que el dinero se ha vuelto en una necesidad para llegar a fin de mes, en una economía de inflación y de constante pérdida del poder adquisitivo de los argentinos.Se debe recordar que, por lo que se recomienda no brindar información de las cuentas bancarias, no realizar transferencias y evitar contestar llamadas de desconocidos.

Datos a tener en cuenta



Las solicitudes de dinero en efectivo o de transferencias bancarias para agilizar o cobrar adelantos vinculados al trámite de Reparación Histórica por parte de supuestos agentes de la ANSES implican un fraude. Bajo ningún punto de vista debe entregarse dinero en efectivo o transferir sumas a través de cuentas bancarias.En caso de recibir un llamado telefónico de una persona que se identifique como "trabajador de o para la ANSES" o como gestor o abogado que tramita beneficios en el mismo organismo, NO proporcionar datos personales como el DNI, relaciones familiares, números y estado de cuentas bancarias, si se es o no titular de un crédito o una prestación de la seguridad social, etc.Los agentes de la ANSES NO se presentan personalmente en el domicilio para brindar información acerca de beneficios ni para ofrecer alguna prestación o su mejora, como el caso del Programa de Reparación Histórica.La única forma de verificar si se encuentra incluido en el Programa de la Reparación Histórica es a través del sitio web oficial de la ANSES, con la clave de la seguridad social. Deben desestimarse, además de los llamados, cartas que notifiquen que se encuentra en condiciones de acceder al Programa.En caso de recibir una carta con el logo de la ANSES en la que se brinde un número de teléfono para comunicarse, NO establecer contacto y dirigirse a la Unidad De Atención Integral (UDAI) más cercana, o comunicarse al 130 (línea oficial de ANSES) para comentar la recepción de la nota y acreditar su veracidad. (Paralelo 32)